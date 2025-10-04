السبت 04 أكتوبر 2025
محافظات

قلب ولدي عليا حجر، مقتل عجوز على يد نجله بالقليوبية

شهدت قرية امياي بدائرة مركز شرطة طوخ القليوبية واقعة مأساوية راح ضحيتها عجوز على يد نجله ذبحا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية يفيد بورود معلومات من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بالعثور علي جثة مسن مذبوح داخل منزله.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ مقتل شخص مسن ذبحا يدعى "ممدوح. إ.ب" ذبحا على يد نجله ويدعى "محمد.م.ا" مقيمبن بقرية امياى بدائرة المركز، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد طه سعيد والنقيب محمد الخولي والنقيب أحمد حسين، معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

