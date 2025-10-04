رئيس هيئة الدواء: نسعى إلى دمج التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة خدماتنا

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا رفيع المستوى من إحدى شركات التكنولوجيا، وذلك في إطار حرص الهيئة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتبني أحدث الحلول الرقمية لخدمة القطاع الصحي.

أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الصحة الرقمية

ناقش الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها استعراض حلول هواوي المتكاملة الموجهة لقطاع الرعاية الصحية، والتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الصحة الرقمية، فضلًا عن بحث فرص التعاون والشراكة الاستراتيجية في مشروعات التحول الرقمي المستقبلية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي على أهمية تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل هواوي، لدعم البنية التحتية الرقمية للهيئة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الدوائية، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التحول نحو الصحة الرقمية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على دمج الحلول التكنولوجية الحديثة داخل منظومة العمل التنظيمي والرقابي، بما ينعكس على تحسين جودة الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز قدرة مصر على مواكبة التطورات العالمية في مجالات الدواء والرعاية الصحية.

من جانبهم، أشاد مسؤولو الشركة برؤية هيئة الدواء المصرية وجهودها في تطبيق استراتيجية شاملة للتحول الرقمي، مؤكدين استعداد الشركة لتقديم أحدث حلولها التكنولوجية وخبراتها العالمية لدعم مشروعات الهيئة المستقبلية، وبما يعزز مكانتها كأحد الكيانات الرائدة في مجال التنظيم الدوائي بالمنطقة.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء العميد محمد طنطاوي، المشرف على مشروعات التحول الرقمي والميكنة

يأتي الاجتماع في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يدعم تطوير البنية التحتية للقطاع الدوائي والصحي، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل قائم على الابتكار والمعرفة.

