رئيس التأمين الصحي يوجه بزيادة عدد العمليات الجراحية في مستشفى النيل بالقليوبية

أجرى الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، زيارة تفقدية صباح اليوم إلى مستشفى النيل للتأمين الصحي بمحافظة القليوبية، لمتابعة سير العمل ومتابعة تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة.

كان في استقبال رئيس الهيئة كل من الدكتورة رشا مصطفى، مدير عام فرع القليوبية، والدكتور محمد عبدالغني، مدير عام المستشفى، وتم استعراض مؤشرات الأداء والتشغيل داخل المستشفى، وتحققوا من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وجاهزية الفرق الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى مدى الالتزام والانضباط داخل مختلف الأقسام.

تضمنت جولة رئيس هيئة للتأمين الصحي بمستشفى النيل للتأمين الصحي زيارة عدد من الأقسام الحيوية، شملت: الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة ورعاية القلب ووحدة قسطرة القلب وحدة الغسيل الكلوي ووحدة السكتة الدماغية وبعض من الاقسام الداخلية.

وخلال جولته، وجه الدكتور أحمد مصطفى بسرعة التعامل مع الحالات الحرجة، وضمان انسيابية دخول المرضى والمرافقين، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم الرعاية العاجلة.

كما حرص على الاطمئنان على المرضى المحجوزين داخل الرعاية المركزة، مثنيًا على جهود الفريق الطبي ومؤكدًا أهمية التوثيق الدقيق للفحوصات ومتابعة الحالات بشكل مستمر.

زار رئيس الهيئة أيضًا أقسام الأشعة والمعامل، مشددًا على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من الأجهزة الطبية المتاحة.

ودعا إلى زيادة عدد العمليات الجراحية المنفذة، وتقليص فترات الانتظار، من خلال الاستغلال الأمثل للطاقة التشغيلية للمستشفى.

في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، أجرى رئيس الهيئة حوارات مباشرة مع عدد من المرضى وذويهم داخل الأقسام المختلفة، حيث استمع إلى شكواهم وآرائهم بشأن مستوى الرعاية والخدمات المقدمة موجها بسرعة التعامل مع الشكاوى والعمل علي إزالة أسبابها.

الهيئة ملتزمة بتقديم خدمة صحية متكاملة وآمنة وفعالة

وأكد أن الهيئة ملتزمة بتقديم خدمة صحية متكاملة وآمنة وفعالة، ترتكز على حقوق المريض، وتخضع لمعايير الجودة وسلامة الرعاية الصحية.

مستشفي النيل

وأشار الدكتور أحمد مصطفى إلى أن مستشفى النيل حققت تطورًا ملحوظًا في الخدمات خلال الفترة الأخيرة، أبرزها:

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بسعة 14 سريرًا مجهزًا، للمساهمة في تقليل قوائم الانتظار وتحسين رعاية مرضى الفشل الكلوي.

تشغيل وحدة علاج أورام الكبد بسعة 10 أسرّة مجهزة بالكامل، مما يوفّر على المرضى مشقة الانتقال إلى مستشفيات أخرى.

إدخال تقنية القسطرة المخية بالتعاون مع خبراء وأساتذة من الجامعات المصرية، لعلاج الجلطات الدماغية بأحدث المعايير العلاجية.

حصول المستشفى على الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، تقديرًا لتميزها في علاج السكتات الدماغية.

يضم مستشفى النيل ٣٧٧ سريرا

الرعايات ٣٣ سريرا

الحضانات ٣ أسرة

غسيل الكلي ١٤ سريرا

نسبة الإشغال الكلي ٨٢ ٪ ويقدم خدمات متخصصة في عدد من المجالات، منها:

جراحة العظام والعمود الفقري، الجراحة العامة وجراحة اليوم الواحد، المخ والأعصاب، الأورام، الأنف والأذن، النساء والتوليد، العيون، المسالك البولية، الأوعية الدموية، مناظير الجهاز الهضمي، القساطر القلبية والمخية والطرفية،قسم الأطفال والمبتسرين والحضّانات، الرعايات، المعامل، الأشعة، بنك الدم، والعلاج الطبيعي، وحدة العلاج الكيماوي.

ويستقبل أكثر من 350 حالة يوميًا في قسم الطوارئ، مما يعكس حجم الضغط التشغيلي وقدرة الطواقم الطبية على التعامل باحترافية عالية.

وفي إطار متابعة أعمال التطوير، حرص رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، على تفقد أعمال التطوير والوقوف على الوضع الحالي للمستشفى ووجّه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وإنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى، وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

عقب جولته، عقد الدكتور أحمد مصطفى اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الأقسام الطبية والإدارية، ناقش خلاله:

خطة تطوير الخدمات العلاجية والإكلينيكية

تعزيز ثقافة الجودة وسلامة المرضى

رفع كفاءة نظم التعقيم ومكافحة العدوى

تحديث برامج التدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية

وأكد أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تسير وفق رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى:

تطوير المستشفيات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية

تحقيق التكامل بين جودة الخدمة والتخصصات الدقيقة

توفير أحدث التجهيزات الطبية

ضمان وصول الرعاية الصحية لكل المنتفعين بأعلى معايير الجودة

