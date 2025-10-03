الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة تنتهي من تقييم جاهزية منشآت المنيا لتطبيق التأمين الشامل

مستشفى مطاي المركزي
مستشفى مطاي المركزي
ads

عقدت وزارة الصحة والسكان الاجتماع الختامي لتقييم نتائج المرور الميداني على المنشآت الصحية بمحافظة المنيا، تمهيدًا لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.  

تحقيق توزيع عادل للخدمات الصحية

جاء ذلك بحضور قيادات الوزارة، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والمستشفيات الجامعية، وذلك بمستشفى سمالوط التخصصي. 

استعرض الاجتماع نتائج التقييم الميداني الذي استمر أسبوعا، وشمل 58 وحدة صحية، و32 مستشفى حكوميا، و20 منشأة خاصة، موزعة على جميع مراكز المحافظة، ويهدف التقييم إلى ضمان جاهزية المنشآت لتقديم خدمات صحية متكاملة وفق معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تماشيًا مع التزام الدولة بتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فرق المرور الميداني أعدت تقارير يومية دقيقة توثق الحالة الفنية والتشغيلية لكل منشأة، مركزة على البنية التحتية، توزيع الأسرة، متطلبات القوى البشرية، والجاهزية الرقمية. 

وأكد أن المناقشات ركزت على تحقيق توزيع عادل للخدمات الصحية، مع ضمان ربط المستشفيات الجامعية والمنشآت الحكومية والخاصة بمنصة رقمية موحدة ضمن المنظومة. 

تشكيل لجنة فنية من متخصصي نظم المعلومات في وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل

وأشار «عبد الغفار» إلى توافق الجهات المعنية على عقد لقاء تنسيقي مشترك بين الوزارة، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لمتابعة الخطوات التنفيذية التي تم التوافق عليها بين جميع أعضاء اللجنة مع عرض تقرير مفصل على الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، كما تقرر تشكيل لجنة فنية  من متخصصي نظم المعلومات في وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية والقطاع الخاص لمراجعة جاهزية المنشآت لتشغيل منظومة  التحول الرقمي.

وزير الصحة يكلف بتطوير مستشفى قلاوون التاريخي للرمد بالجمالية

الصحة: 8708 متبرعين يدعمون مرضى أورام الدم في حملة “تبرعك حياة”

حضر الاجتماع الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس جامعة المنيا  والدكتور عمرو عابد، مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير لشؤون المشروعات، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الدكتور خالد عبدالغفار الرقابة الصحية العامة للرعاية الصحية المستشفيات الجامعية المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي المنشات الصحية بمستشفى سمالوط التخصصي بمحافظة المنيا خدمات صحية مجلس الوزراء محافظة المنيا مستشفى سمالوط التخصصي منظومة التأمين الصحي الشامل

مواد متعلقة

نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود باستخدام المنظار في مستشفيات الرعاية الصحية

هل تناول المكملات الغذائية فعال للجسم؟ نصائح للتأكد من فاعليتها

وزير الصحة يكلف بتطوير مستشفى قلاوون التاريخي للرمد بالجمالية

الصحة: 8708 متبرعين يدعمون مرضى أورام الدم في حملة “تبرعك حياة”

التتبع الدوائي أزمة جديدة تضرب السوق المحلي.. شعبة الأدوية: يحتاج مليارات الدولارات ويمثل عبئا ماديا جديدا على الشركات.. و"الصيادلة" تطلب مهلة

نائب وزير الصحة يحيل رئيس الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الزيات للتحقيق

المستشفيات التعليمية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة لتدريب طلاب الطب

الرعاية الصحية: إنشاء وحدتين لزراعة النخاع بمجمع الأقصر الدولي والسويس الطبي

الأكثر قراءة

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي اليوم

المراكب وسيلة تنقل سكان دلهمو في المنوفية بسبب فيضان النيل (فيديو)

بعد غرق منازل وأراضي طرح النهر في أشمون، الأهالي: أقمنا خيامًا أسفل الطريق الإقليمي (فيديو)

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

خبير: أراضي طرح النهر في البحيرة والمنوفية أكثر عرضة للغرق لهذه الأسباب

فتح باب إنشاء حسابات المواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم عبر المنصة الموحدة (رابط رسمي)

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

5 مباريات نارية تنتظر ليفربول في شهر أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصص القرآن الكريم، تفاصيل حكاية بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads