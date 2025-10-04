خبير استراتيجى: إدارة قطاع غزة شأن فلسطينى عربى وليس وصاية أمريكية لترامب

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الإستراتيجى والمفكر السياسي: إن بيان حركة حماس بشأن مبادرة ترامب دبلوماسية، وهناك تفاصيل دقيقة لم تتطرق إليها حركة حماس وردت فقط على ما يهم الامريكان والإسرائيليين وهى الأسرى فى الضفة، فى حين أنها لم ترد على ما يتعلق بشأن الانسحاب الإسرائيلي من القطاع او مجلس السلم العالمى بقيادة ترامب وبلير دون سكان قطاع غزة واهلها.

بناء موقف عربى وفلسطينى موحد من خلال 16فصيلا فلسطينيا وليس حماس

وأكد فى تصريح لـ"فيتو"، بأنه لابد من استغلال ما تم التوصل إليه والبناء عليه عن طريق اتخاذ موقف عربى وفلسطينى موحد وليس حماس فقط، لأن فلسطين بها 16 فصيلا إلى جانب السلطة الفلسطينية وهناك الدول العربية الكبرى وعلى رأسها مصر، وبالتالى نحتاج إلى موقف عربى شامل ويكون مخالف للبيان الذى صدر عن القمة العربية، وأن تكون إدارة قطاع غزة شأن فلسطينى عربى وليس أمريكى أوروبي.

مبادرة ترامب بمثابة وعد بلفور جديد

وقال: إن مبادرة ترامب بمثابة وعد بلفور جديد ووصايا دولية لقطاع غزة وإلحاقها بالاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة، وهذا يجب الانتباه إليه جيدا، وعلينا أن ندرك الإفخاخ ويكون الرد عليها عربى شامل وليس حماس فقط، بالإضافة إلى ذلك يجب على دول الخليج الغنية التى تبرعت لترامب ب5 تريليون دولار أن تتبرع لقطاع غزة لإعادة إعماره، خاصة وأن الورقة المصرية حددت مصروفات الإعمار للقطاع ليعود للحياة ب60مليار دولار، وهذا يجب أن تتحملة أمريكا وإسرائيل وما تتبرع به الدول العربية فوق ذلك، خاصة وأن هذه المسئولية القانونية لا تسقط بالتقادم بعد تدمير 85%من القطاع.

محاكمة نتنياهو على جرائم الحرب والإبادة

وتابع: على الدول العربية الاستمرار فى مساعيها أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة نتنياهو على جرائم الحرب والإبادة التى ارتكبها بحق الشعب الفلسطينى.

