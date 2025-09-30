الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

في بيان رسمي، السلطة الفلسطينية ترحب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة

السلطة الفلسطينية،
السلطة الفلسطينية، فيتو

أعربت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، وأكدت ثقتها بقدرته على إيجاد طريق نحو السلام. 

كما شدّدت على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام في المنطقة.


وقالت السلطة الفسطينية في بيان لها، إنها "تجدّد التزامها المشترك بالعمل مع الولايات المتحدة ودول المنطقة والشركاء لإنهاء الحرب على غزة من خلال اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وإرساء آليات تحمي الشعب الفلسطيني وتكفل احترام وقف إطلاق النار والأمن للطرفين، وتمنع ضم الأرض، وتهجير الفلسطينيين".

وشددت السلطة الفلسطينية على ضرورة وقف الأعمال الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل.

وأكدت أهمية توحيد الأراضي والمؤسسات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال، وفتح الطريق أمام سلام عادل على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش دولة فلسطين المستقلة جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار، وفق الشرعية الدولية.


وجددت السلطة، الالتزامات التي قطعتها دولة فلسطين أمام المؤتمر الدولي في نيويورك حول استكمال برنامج الإصلاحات الفلسطينية بما يشمل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام واحد بعد انتهاء الحرب، والتزام جميع المرشحين للانتخابات بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، ومبدأ نظام واحد، وقانون واحد، وقوات أمن فلسطينية شرعية واحدة.

وأكد بيان السلطة الفلسطينية، "نريد دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية، غير مسلحة، تلتزم بالتعددية والتداول السلمي للسلطة، وكذلك الالتزام بتنفيذ برنامج تطوير المناهج الدراسية وفق معايير اليونسكو خلال عامين، وإلغاء القوانين واللوائح التي يتم بموجبها الدفع لعائلات الأسرى والشهداء وإنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد، يخضع للتدقيق الدولي".

وجددت السلطة "استعدادها للانخراط الإيجابي والبنَّاء مع الولايات المتحدة والأطراف كافة من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".


وأمس،  قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكره لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموافقته على خطته المقترحة بشأن إنهاء الحرب في غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنان في البيت الأبيض.

وقال إنه بموجب الخطة ستلتزم دول عربية وإسلامية بنزع السلاح في غزة، مضيفًا أنه إذا قبلت حماس الاقتراح فإنه ينص على إطلاق سراح جميع الرهائن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السلطة الفلسطينية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرب غزة الحرب على غزة المساعدات الانسانية الرهائن والأسرى الشعب الفلسطيني تهجير الفلسطينيين الضفة الغربية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

الأكثر قراءة

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الأهلي أمام الزمالك في القمة 131

تعليق مثير من ميدو على خسارة الزمالك أمام الأهلي

مش هشجع الزمالك تاني، عمرو أديب يخرج عن شعوره بعد هزيمة الأبيض أمام الأهلي (فيديو)

القانون يحسم الجدل في قصة إعادة ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي

إسرائيل توافق على دفع تعويضات عن مقتل رجل الأمن القطري

شاهد، رد فعل بيزيرا ولاعبي الزمالك أثناء الخروج من الملعب بعد الخسارة من الأهلي

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمحور جمال عبد الناصر بالتجمع

أول رد فعل من زيزو بعد فوز الأهلي علي الزمالك

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السقوط من جبل في المنام وعلاقته بتجاوز المحن والصعوبات بنجاح

محمد سيد طنطاوي يوضح معنى قوله تعالى «بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ»

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads