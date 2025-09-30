في بيان رسمي، السلطة الفلسطينية ترحب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة

أعربت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، وأكدت ثقتها بقدرته على إيجاد طريق نحو السلام.

كما شدّدت على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام في المنطقة.



وقالت السلطة الفسطينية في بيان لها، إنها "تجدّد التزامها المشترك بالعمل مع الولايات المتحدة ودول المنطقة والشركاء لإنهاء الحرب على غزة من خلال اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وإرساء آليات تحمي الشعب الفلسطيني وتكفل احترام وقف إطلاق النار والأمن للطرفين، وتمنع ضم الأرض، وتهجير الفلسطينيين".

وشددت السلطة الفلسطينية على ضرورة وقف الأعمال الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل.

وأكدت أهمية توحيد الأراضي والمؤسسات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال، وفتح الطريق أمام سلام عادل على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش دولة فلسطين المستقلة جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار، وفق الشرعية الدولية.



وجددت السلطة، الالتزامات التي قطعتها دولة فلسطين أمام المؤتمر الدولي في نيويورك حول استكمال برنامج الإصلاحات الفلسطينية بما يشمل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام واحد بعد انتهاء الحرب، والتزام جميع المرشحين للانتخابات بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، ومبدأ نظام واحد، وقانون واحد، وقوات أمن فلسطينية شرعية واحدة.

وأكد بيان السلطة الفلسطينية، "نريد دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية، غير مسلحة، تلتزم بالتعددية والتداول السلمي للسلطة، وكذلك الالتزام بتنفيذ برنامج تطوير المناهج الدراسية وفق معايير اليونسكو خلال عامين، وإلغاء القوانين واللوائح التي يتم بموجبها الدفع لعائلات الأسرى والشهداء وإنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد، يخضع للتدقيق الدولي".

وجددت السلطة "استعدادها للانخراط الإيجابي والبنَّاء مع الولايات المتحدة والأطراف كافة من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".



وأمس، قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكره لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموافقته على خطته المقترحة بشأن إنهاء الحرب في غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنان في البيت الأبيض.

وقال إنه بموجب الخطة ستلتزم دول عربية وإسلامية بنزع السلاح في غزة، مضيفًا أنه إذا قبلت حماس الاقتراح فإنه ينص على إطلاق سراح جميع الرهائن.

