رئيس النواب: روح أكتوبر ما زالت الملهمة والضامنة لبقاء مصر قوية منيعة

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد

وقال في نص البرقية: “في السادس من أكتوبر من كل عام نحيي ذكرى نصر خالد سيبقى في وجدان كل مصري وعربي رمزًا للعزة والفخار، يوم تجلت فيه قوة الإرادة المصرية التي لا تعرف المستحيل، فكانت ملحمة العبور معجزةً عسكرية وسياسية، أكدت أن مصر إذا أرادت فعلت، وإذا اتحدت انتصرت، وإذا نهضت أبهرت”.

روح أكتوبر ما زالت الملهمة والضامنة لبقاء مصر قوية منيعة

وتابع رئيس مجلس النواب: “ولعل ما تشهده منطقتنا اليوم من تحديات جسام ومخاطر كبرى يثبت أن روح أكتوبر ما زالت الملهمة والضامنة لبقاء مصر قوية منيعة، وأن الاصطفاف الوطني ووحدة الصف هما درع الوطن في مواجهة كل التهديدات، وأن السلام القائم على الحق والعدل هو الضمانة الوحيدة لاستقرار المنطقة وأمن شعوبها”.

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: “ونحن إذ نحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لهذا النصر العظيم، يشرفني أن أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات بدوام العطاء لما فيه صالح بلادنا، راجيا العلي القدير أن تظل مصر الحبيبة عالية الراية، عزيزة الجانب، قوية الشأن”.

تعطيل العمل في البنوك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

يشار إلى أنه أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر).

وتابع البنك المركزي في بيان أن العمل بالبنوك يُستأنف صباح يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025.

إعلان موعد إجازة العاملين بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بدلًا من يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

