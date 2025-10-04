الشيوخ مهنئًا بنصر أكتوبر: أبطال مصر صنعوا معجزة العبور والنصر على العدو

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم.

برقية تهنئة من مجلس الشيوخ للرئيس بمناسبة نصر أكتوبر

وقال في نص البرقية: يطيب لي ولأعضاء مجلس الشيوخ أن نتقدم بالتهنئة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر سنة ١٩٧٣، ذلك اليوم الذي سطر فيه جيشنا العظيم ملحمة خالدة أعادت الكرامة والعزة للوطن.

نجاح أبطال مصر في تحقيق نصر أكتوبر على العدو

وأشار إلى أنه في تلك اللحظة الفارقة من تاريخنا، حيث أثبت رجال القوات المسلحة أنهم أبناء مصر الأوفياء، الذين حملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا معجزة العبور والنصر على العدو، وليؤكدوا أن إرادة المصري لا تُقهر، وأن جيش مصر، كان وسيظل القوة العظيمة، التي تحمي الأرض والعرض، والدرع الواقي، والسند المتين للوطن على مر التاريخ وفي كل الظروف والأحوال ولذا فإن ذكرى أكتوبر ليست مجرد احتفال بانتصار عسكري، بل هي درس للأجيال في الوطنية والفداء والإرادة التي لا تعرف المستحيل.

مجلس الشيوخ يعلن وقوفه خلف الرئيس لدعم الوطن

وقال رئيس مجلس الشيوخ: وانتهز هذه المناسبة الوطنية الغالية، لنؤكد أننا على الدرب خلفكم ماضون، من أجل رفعة وطننا الغالي، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم.

تعطيل العمل في البنوك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

يشار إلى أنه أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر).

وتابع البنك المركزي في بيان أن العمل بالبنوك يُستأنف صباح يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025.

إعلان موعد إجازة العاملين بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بدلًا من يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.