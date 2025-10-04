السبت 04 أكتوبر 2025
حريق كبير في معرض كاوتش وبطاريات بكوبري فاروق بطنطا (فيديو)

شهدت منطقة كوبرى فاروق بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، اندلاع حريق هائل داخل معرض "شاهين" المتخصص في بيع إطارات السيارات والبطاريات، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين ورواد المنطقة.

محافظ الغربية يرحب بوزير الأوقاف والمفتي في احتفالات العيد القومي

رئيس جامعة طنطا يترأس لجنة مناظرة الطلاب ذوي الإعاقة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بأحد المعارض بمدينة طنطا.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمحال المجاورة، كما تم فصل التيار الكهربائي كإجراء احترازي لحماية الأرواح والممتلكات.

ولم تُسجَّل حتى الآن أي إصابات بشرية بينما لحقت خسائر مادية جسيمة بمحتويات المعرض.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لمعرفة ملابسات وأسباب اندلاع الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

