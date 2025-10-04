حريق كبير في معرض كاوتش وبطاريات بكوبري فاروق بطنطا (فيديو)

شهدت منطقة كوبرى فاروق بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، اندلاع حريق هائل داخل معرض "شاهين" المتخصص في بيع إطارات السيارات والبطاريات، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين ورواد المنطقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بأحد المعارض بمدينة طنطا.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمحال المجاورة، كما تم فصل التيار الكهربائي كإجراء احترازي لحماية الأرواح والممتلكات.

ولم تُسجَّل حتى الآن أي إصابات بشرية بينما لحقت خسائر مادية جسيمة بمحتويات المعرض.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لمعرفة ملابسات وأسباب اندلاع الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.