ضبط 4 متهمين اعتدوا على شاب أمام زوجته في الحوامدية بسبب خلافات شخصية

 تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على 4 متهمين بالاعتداء على شاب أثناء سيره بصحبة زوجته في مدينة الحوامدية، إثر خلافات سابقة بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بنقل شاب إلى المستشفى مصابًا بعدة جروح وكدمات متفرقة بأنحاء جسده، نتيجة تعرضه لاعتداء من مجموعة أشخاص.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه أثناء سيره في الشارع فوجئ بأربعة أشخاص يعتدون عليه بالأسلحة البيضاء والشوم، ما أسفر عن إصابته قبل أن يفروا هاربين.

وبتكثيف الجهود والتحريات تمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

