الإثنين 23 يونيو 2025
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية بزيت القرنفل لوقف تساقط الشعر وزيادة لمعانه

تساقط الشعر
تساقط الشعر

تساقط الشعر من المشكلات المنتشرة بين الفتيات لأسباب عديدة وللاسف تؤثر على كثافة الشعر وجماله لذا يجب علاجها سريعًا.

وتحرص الفتيات على علاج تساقط الشعر من خلال تناول المكملات الغذائية المهمة للشعر مع تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر وتمنع تساقطه.

وصفة طبيعية لوقف تساقط الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية بزيت القرنفل لمنع تساقط الشعر وزيادة لمعانه.

المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت القرنفل.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

الطريقة:

  • امزجي الزيوت جيدا.
  • سخني المزيج قليلًا (تدفئة فقط).
  • دلكي فروة الرأس بالمزيج لمدة 10 دقائق.
  • غطي الشعر واتركيه من 30 إلى 60 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.
  • استخدام القرنفل بانتظام سيمنحك شعر صحي، لامع، وأقل عرضة للتساقط.
وصفة طبيعية بزيت القرنفل لوقف تساقط الشعر 
وصفة طبيعية بزيت القرنفل لوقف تساقط الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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