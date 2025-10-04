السبت 04 أكتوبر 2025
ليفربول الجريح في مهمة تأمين صدارة البريميرليج أمام تشيلسي

ليفربول
ليفربول

يستضيف تشيلسي نظيره فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج"  في قمة منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول إلى مصالحة جماهيره وتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تعزيز الصدارة قبل فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي بعد تلقي الخسارة في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بالبريميرليج.

ويدخل نادي ليفربول تلك المباراة بعدما عانى من أسبوع سيئ للغاية، حيث خسر أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي، قبل سقوطه أمام جالطة سراي بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف

ويسعى محمد صلاح لاستعادة ذاكرة التهديف التي غابت في المباريات الثلاث الأخيرة بمختلف البطولات، حيث غاب عن التسجيل أمام إيفرتون وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وأمام جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك محمد صلاح سجلًا تهديفيًا مميزًا أمام  تشيلسي بعدما ساهم في تسجيل 12 هدفًا خلال 24 مباراة لعبها ضد الفريق اللندني خلال مشواره الاحترافي مع جميع الفرق التي دافع عن ألوانها، وأحرز 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

