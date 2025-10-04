ليفربول الجريح في مهمة تأمين صدارة البريميرليج أمام تشيلسي

يستضيف تشيلسي نظيره فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج" في قمة منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول إلى مصالحة جماهيره وتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تعزيز الصدارة قبل فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي بعد تلقي الخسارة في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بالبريميرليج.

ويدخل نادي ليفربول تلك المباراة بعدما عانى من أسبوع سيئ للغاية، حيث خسر أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي، قبل سقوطه أمام جالطة سراي بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف

ويسعى محمد صلاح لاستعادة ذاكرة التهديف التي غابت في المباريات الثلاث الأخيرة بمختلف البطولات، حيث غاب عن التسجيل أمام إيفرتون وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وأمام جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك محمد صلاح سجلًا تهديفيًا مميزًا أمام تشيلسي بعدما ساهم في تسجيل 12 هدفًا خلال 24 مباراة لعبها ضد الفريق اللندني خلال مشواره الاحترافي مع جميع الفرق التي دافع عن ألوانها، وأحرز 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.