الدوري الإنجليزي، موعد مباراة تشيلسي وليفربول في قمة الجولة السابعة والقناة الناقلة

يحل فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، مساء اليوم السبت ضيفا على تشيلسي، على ملعب "ستامفورد بريدج" في قمة منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول إلى مصالحة جماهيره وتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تعزيز الصدارة قبل فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي بعد تلقي الخسارة في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بالبريميرليج.

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول



تنطلق مباراة تشيلسي أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1



ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

يدخل نادي ليفربول تلك المباراة بعدما عانى من أسبوع سيئ للغاية، حيث خسر أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي، قبل سقوطه أمام جالطة سراي بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا.

