انطلقت بطولة الجمهورية للجودو تحت 17 سنة بنادى اتحاد الشرطة الرياضي وبدأت عملية الميزان وتسجيل اللاعبين، بمشاركة لاعبتين من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالدقهلية ببطولة الجمهورية.

فضية وبرونزية لأبطال الدقهلية ببطولة الجمهورية للجودو تحت 17 سنة بنادي اتحاد الشرطة الرياضي.

وحققت اللاعبة ياسمين ابراهيم السيد، المركز الثاني وزن 52 كجم والميدالية الفضية، كما حصلت اللاعبة هانيا صالح محمد المركز الثالث وزن 57 كجم والميدالية البرونزية، بقيادة الكابتن إبراهيم عبد الرحمن، والكابتن محمد سعد مدربى الجودو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

وكان ذلك بحضور الدكتور تامر عبدالعظيم مدير عام الإدارة العامة لبرنامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور ياسر محروس المدير الفني للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، والكابتن عبد الحليم السيد مشرف رياضة الجودو بالإدارة العامة لبرنامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وتقدم الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، بخالص التهاني والتبريكات لابطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالدقهلية، ومحمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والجهاز الفني لرياضة الجودو بقيادة الكابتن إبراهيم عبد الرحمن مدرب المشروع، والكابتن محمد سعد، والكابتن محمود فوده، والكابتن الشيماء عبد المنعم، على هذا الإنجاز فى بطولة الجمهورية للجودو تحت 17 سنة بنادى اتحاد الشرطة الرياضي.

فوز ناشئين الجودو بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية

يأتي فوز ناشئين الجودو بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بالدقهلية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أشرف البجرمى وكيل أول الوزارة ـ رئيس قطاع الرياضة، الدكتور محمد الكردى وكيل الوزارة ـ رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية للشباب، ومحمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالدقهلية، وتامر المتولى المدير المالى للمشروع.

