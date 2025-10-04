السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فضية وبرونزية لأبطال الدقهلية ببطولة الجمهورية للجودو تحت 17 سنة

الفائزين في البطولة
الفائزين في البطولة من الدقهلية، فيتو

انطلقت بطولة الجمهورية  للجودو تحت 17 سنة بنادى اتحاد الشرطة الرياضي وبدأت عملية الميزان وتسجيل اللاعبين، بمشاركة  لاعبتين من  لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالدقهلية ببطولة الجمهورية.

فضية وبرونزية لأبطال الدقهلية ببطولة الجمهورية للجودو  تحت 17 سنة بنادي اتحاد الشرطة الرياضي.

وحققت اللاعبة ياسمين ابراهيم السيد، المركز الثاني وزن 52 كجم والميدالية الفضية، كما حصلت اللاعبة هانيا صالح محمد المركز الثالث وزن 57 كجم والميدالية البرونزية، بقيادة الكابتن إبراهيم عبد الرحمن، والكابتن محمد سعد  مدربى الجودو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

وكان ذلك بحضور الدكتور تامر عبدالعظيم مدير عام الإدارة العامة لبرنامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور ياسر محروس المدير الفني للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، والكابتن عبد الحليم السيد مشرف رياضة الجودو بالإدارة العامة لبرنامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وتقدم الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية  لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، بخالص التهاني والتبريكات لابطال  المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالدقهلية، ومحمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والجهاز الفني لرياضة الجودو  بقيادة الكابتن إبراهيم عبد الرحمن  مدرب المشروع، والكابتن محمد سعد، والكابتن محمود فوده، والكابتن الشيماء عبد المنعم، على هذا الإنجاز فى بطولة الجمهورية للجودو تحت 17 سنة بنادى اتحاد   الشرطة الرياضي.

فوز ناشئين الجودو بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية

يأتي فوز ناشئين الجودو بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بالدقهلية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أشرف البجرمى وكيل أول الوزارة ـ رئيس قطاع الرياضة، الدكتور محمد الكردى  وكيل الوزارة ـ رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية للشباب، ومحمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالدقهلية، وتامر المتولى المدير المالى للمشروع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الشرطة الرياضي الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية الادارة العامة الشباب والرياضة بالدقهلية الشباب والرياضة الميدالية الفضية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بطولة الجمهورية للجودو لشباب والرياضة نادى اتحاد الشرطه الرياضى

مواد متعلقة

أنوسة كوتة تكشف تطورات الحالة الصحية لـ ماس محمد رحيم

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الذهب.. خدمات مجانية لتطوير الأعمال الحرفية ضمن فعاليات معرض تراثنا.. أسهم الأسواق الناشئة تواصل ارتفاعها بدعم من التفاؤل بصفقات الذكاء الاصطناعي

أسعار الذهب اليوم الجمعة في السعودية

الأكثر قراءة

أثناء مطاردة بوليسية، لحظة سقوط سيارة شرطة سعودية على مواطن مصري (فيديو)

سعر السمك اليوم، انخفاض يصل إلى 20 جنيها في 4 أصناف وارتفاع البربون وسط

خيالي وعلى طريقة ميسي، هدف الفوز لمنتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب (فيديو)

جنون حير المصريين، انخفاض كبير مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بالأسواق

إسرائيل ترد على طلب ترامب بقصف جنوني "بلا رحمة" للأحياء السكنية ومراكز الإيواء بغزة (فيديو)

تصل إلى 10 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق

الحكم على "ديدي" بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بتهمتي نقل نساء وممارسة الدعارة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads