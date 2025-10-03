أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الذهب.. خدمات مجانية لتطوير الأعمال الحرفية ضمن فعاليات معرض تراثنا.. أسهم الأسواق الناشئة تواصل ارتفاعها بدعم من التفاؤل بصفقات الذكاء الاصطناعي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا بنحو 10 جنيهات خلال حركة تعاملات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بمحلات الصاغة.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

وترصد “فيتو” أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5970 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5230 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4478 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 41800 جنيه.

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

يعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.



46 مليون جنيه حصيلة مزاد أمس الخميس لـ سيارات وبضائع جمارك بورسعيد والإسكندرية



أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد والإسكندرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني، أمس الخميس، لـ سيارات وبضائع جمارك بورسعيد والإسكندرية بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد من لوطات البضائع والسيارات المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك بورسعيد والإسكندرية.



خلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٤٧ لوط سيارات وبضائع جمارك بورسعيد بمبلغ ٤١ مليونا و٧٤٩ ألفا و٣١٠ جنيهات.

كما تم البيع النهائى لعدد ٨ لوط بضائع جمارك الإسكندرية بمبلغ ٤ ملايين و٣٦٢ ألفا و٧٠٠ جنيه.

وبلغ إجمالي عدد لوطات السيارات والبضائع المباعة ٥٥ لوط بمبلغ إجمالى ٤٦ مليونا و١١٢ ألفا و١٠ جنيهًات.

جاء ذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

افتتاح معرض "تراثنا" غدًا وخدمات تطوير الأعمال الحرفية مجانًا للعارضين والزائرين

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تمكين أصحاب المشروعات الحرفية والتراثية المشاركين في معرض تراثنا من تحقيق أكبر استفادة ممكنة خلال مشاركتهم في المعرض في نسخته الحالية، وذلك بتقديم خدمات فنية لتطوير مشروعاتهم الحرفية ومساعدتها على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية ورفع جودة المنتجات، حيث يوفر جهاز تنمية المشروعات باقة متنوعة ومقدمة باحترافية إلى المشاركين وبشكل مجاني.



وقال رحمي إن الجهاز يقدم من خلال جناح "خدماتنا" عدد من الخدمات التي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات العاملين في مجال الحرف اليدوية لتطوير أعمالهم مثل: التصوير الاحترافي للمنتجات – تصميم لوجو للعارضين – تصميم المواقع الاليكترونية – تقديم استشارات فردية في التسويق والتصدير – استشارات في التسعير – استشارات في التعبئة والتغليف – التدريب على التصوير باستخدام الموبايل – وعدد من الاستشارات الفنية المتخصصة – جلسات توعية جماعية وعروض تقديمية يتم تنظيمها خلال أيام فعاليات المعرض، مشيرا إلى أن الجناح سيوفر خلال هذا العام لأول مرة خدمة استخدام الـ AI في تطوير الأعمال.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن جناح خدمات تطوير الأعمال سيقدم أيضا عدد من خدمات التحول الرقمي من خلال التوعية بالخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهاز والجهات الشريكة (منصة المشروعات - التوعية بالتسويق الإلكتروني - خدمات المنصات الإلكترونية، بجانب الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وكيفية تمكين أصحاب الحرف اليدوية والتراثية من الحوافز والتيسيرات والمزايا الواردة بقانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 وقانون 6/2025 الذي يتم تفعيله حاليا بالتعاون بين الجهاز ووزارة المالية ومصلحة الضرائب ويقدم تيسيرات ضريبية لأصحاب هذه المشروعات.





أسهم الأسواق الناشئة تواصل الصعود وسط حالة تفاؤل بصفقات الذكاء الاصطناعي

ارتفعت مؤشرات أسهم الأسواق الناشئة، اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع، بعدما أدى تفاؤل المستثمرين حيال الذكاء الاصطناعي إلى صعود أسهم التكنولوجيا إلى مستوى قياسي جديد.

ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة 0.3% إلى 1372.37 نقطة في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت لندن، فيما صعد المؤشر الفرعي لأسهم التكنولوجيا 1.3 % ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، وبذلك، يكون مؤشر الأسواق الناشئة ارتفع 3.5% خلال الأسبوع، بحسب وكالة بلومبرج.

تصدر سهم "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينج" المكاسب، بينما أدت الشراكة بين "هيتاشي" و"أوبن إيه آي" في مجال الطاقة، وتعزيز "فوجيتسو" العلاقات مع "إنفيديا" إلى دعم رهانات المستثمرين على أن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في قطاع الذكاء الاصطناعي سيؤتي بثماره.

مؤشر عملات الأسواق الناشئة

لم يطرأ تغيير يُذكر على مؤشر عملات الأسواق الناشئة، وبينما تراجع أداء الليرة التركية عن نظرائها بعدما أحبطت بيانات التضخم في سبتمبر التوقعات، ارتفعت الروبية الإندونيسية لأعلى مستوى لها منذ أسبوعين.

قال شون ليم، استراتيجي أسعار صرف العملات الأجنبية لدى "مايبنك" في سنغافورة: "الأسواق تستوعب احتمال استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ويرجح أن يؤثر الإغلاق لفترة أطول سلبيًا على الدولار".

الدولار يترنح نحو أضعف أداء أسبوعي منذ يوليو، وبنك اليابان يتدخل لدعم الين

يتجه الدولار نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أواخر يوليو، مع تنامي حالة عدم اليقين نتيجة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، فيما تراجع الين من أعلى مستوياته هذا الأسبوع مع ترقب المتعاملين لخطوة بنك اليابان المقبلة قبيل انتخابات قيادة الحزب الحاكم المقررة هذا الأسبوع.



مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، استقر عند 97.77 نقطة، وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.1736 دولار، فيما صعد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.345 دولار.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في «بيبرستون» لـ«رويترز»: «الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يعني أن الأسواق لا تحصل على البيانات المعتادة مثل تقرير الوظائف غير الزراعية اليوم... وهذا يفسر حالة التداول الضعيفة التي نشهدها».

تصريحات حذرة من محافظ بنك اليابان

انخفض الين 0.1% إلى 147.375 ين مقابل الدولار، بعدما تراجع في وقت سابق 0.4%، لكنه ظل متجهًا نحو مكاسب أسبوعية تبلغ 1.4%، هي الأكبر منذ منتصف مايو.

وألقى محافظ بنك اليابان كازو أويدا خطابًا اتسم بالحذر بشأن الاقتصاد العالمي، ما خفّض من توقعات رفع وشيك لأسعار الفائدة.

كما تتركز أنظار الأسواق على انتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي يوم السبت، التي ستحدد هوية رئيس الوزراء المقبل.

أوضح براون أن الأسواق شعرت بخيبة أمل نسبية؛ لأن أويدا لم يلمّح بقوة لاحتمال رفع الفائدة في أكتوبر، على عكس بعض مسؤولي البنك المركزي في الآونة الأخيرة، وهو ما شكل ضغطًا على الين.

وأظهر مسح للبنك المركزي هذا الأسبوع تحسنًا في ثقة الشركات الصناعية الكبرى للربع الثاني على التوالي.

وقال نائب المحافظ شينيتشي أوتشيدا إن معنويات الأعمال تتحسن والأرباح تبقى مرتفعة رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الأمريكية على الصادرات.

لكن أويدا أعاد التركيز في خطاب الجمعة إلى العوامل العالمية، ولا سيما وضع الاقتصاد الأمريكي، ومدى انعكاسه على مسار الأجور والأسعار في اليابان.

وأشار محللو «جولدمان ساكس» في مذكرة إلى أن خطاب أويدا يدعم وجهة نظرنا بأن احتمال رفع الفائدة في أكتوبر ضعيف للغاية.





90.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع





سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة نهاية الأسبوع نسبة 90.7 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.5 %و العرب على 3.7 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 31.1 مليون جنيه هذه الجلسة، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 75.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.1 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5 % وسجل العرب 5.4 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6.975,5 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.537,4 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الدواجن



سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الجمعة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.



وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 76 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 115 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 159 جنيهًا للمستهلك.



وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء بين 60 و61 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 107 جنيهات إلى 108 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

