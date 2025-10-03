السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أنوسة كوتة تكشف تطورات الحالة الصحية لـ ماس محمد رحيم

ابنة محمد رحيم، فيتو
ابنة محمد رحيم، فيتو

نفت أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم، ما تردد حول خضوع ابنته "ماس" لعملية جراحية، مؤكدة أن ما تعرضت له كان حالة تسمم مفاجئة، وليست عملية كما أُشيع.

وأشارت كوتة في تصريح خاص لـ"فيتو"، إلى أن الحالة الصحية لـ ماس مستقرة حاليًا، مشيدة بمتابعة الأطباء وحرصهم على سلامتها، وموجهة الشكر لكل من تواصل للاطمئنان عليها.

تطورات الحالة الصحية لـ ابنة محمد رحيم 

وكانت ماس محمد رحيم قد طمأنت متابعيها عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى مرفقة بدعاء بالشفاء.

يُذكر أن ماس تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "رسايل رحيم"، والذي وصفته بأنه يحمل رسالة وفاء وامتنان لوالدها الراحل ودوره الكبير في مسيرتها الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد رحيم الملحن محمد رحيم أبنة محمد رحيم ماس محمد رحيم انوسة كوتة تطوارات الحالة الصحية لـ أبنة محمد رحيم

الأكثر قراءة

قيادي بحماس: وافقنا على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

سرعة الرياح تصل لـ 60 كم / ساعة، اضطراب ملاحة البحر الاحمر وخليج السويس غدا

حماس تعلن موافقتها على خطة ترامب والإفراج عن كل الأسرى لديها

لن نسمح بالانفلات، وزارة الداخلية بغزة توجه رسالة لـ عائلات خان يونس

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النار في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

وزارة الأوقاف: التحرش جريمة تهدم الأخلاق، والرجولة حماية البنات لا إيذائهن

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads