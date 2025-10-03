أنوسة كوتة تكشف تطورات الحالة الصحية لـ ماس محمد رحيم

نفت أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم، ما تردد حول خضوع ابنته "ماس" لعملية جراحية، مؤكدة أن ما تعرضت له كان حالة تسمم مفاجئة، وليست عملية كما أُشيع.

وأشارت كوتة في تصريح خاص لـ"فيتو"، إلى أن الحالة الصحية لـ ماس مستقرة حاليًا، مشيدة بمتابعة الأطباء وحرصهم على سلامتها، وموجهة الشكر لكل من تواصل للاطمئنان عليها.

تطورات الحالة الصحية لـ ابنة محمد رحيم

وكانت ماس محمد رحيم قد طمأنت متابعيها عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى مرفقة بدعاء بالشفاء.

يُذكر أن ماس تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "رسايل رحيم"، والذي وصفته بأنه يحمل رسالة وفاء وامتنان لوالدها الراحل ودوره الكبير في مسيرتها الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.