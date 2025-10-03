محافظ دمياط: رفع درجة الاستعداد وحصر أراضي طرح النهر لمواجهة ارتفاع مناسيب مياه النيل

أكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمتابعة الموقف أولًا بأول في ضوء التحذيرات الخاصة بارتفاع مناسيب مياه النيل.

تكليفات عاجلة بالمتابعة وحصر الأراضي

كلف المحافظ الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الري لحصر أراضي طرح النهر على مستوى المحافظة، والتأكد من خلوها من أي إشغالات أو تعديات قد تعيق حركة المياه، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع أي طارئ.

كما شدد على التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف الطوارئ بالمديريات والمراكز.

متابعة المجاري المائية وتجهيز المعدات

وجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة للمجاري المائية والترع والمصارف، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح والطوارئ لمواجهة أي زيادات محتملة في المناسيب، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

فتح هويس دمياط لتصريف المياه وتجديد بحيرة المنزلة

من جانبه، صرح المهندس أيمن لاشين مدير إدارة الري بدمياط، أنه تم فتح بوابات هويس دمياط لتصريف المياه الزائدة وغسل مجرى النيل، إضافة إلى تغذية بحيرة المنزلة بالمياه بهدف تجديدها وتقليل الملوحة وتحسين الجودة.

وأوضح أن الإدارة فتحت أيضًا قناتي "البط" و"الرطمة" لتغذية البحيرة، وهو ما يساهم في تنظيفها وخفض نسبة الملوحة والأمونيا، فضلًا عن تصريف المياه الزائدة إلى البحر المتوسط.

