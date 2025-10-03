20 صورة ترصد كواليس الجمعية العمومية بنادي سموحة الرياضي بالإسكندرية

استقبل نادي سموحة الرياضي بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أعضاء الجمعية العمومية العادية، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع تحت إشراف لجنة قضائية، وذلك للتصويت على تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي.

وتأتي هذه الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وبناءً على قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي رقم 1112 لسنة 2025.

فيتو رصدت بعض الصور للجمعية العمومية بنادي سموحة وسط حضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء النادي.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن الجمعية تعقد تحت إشراف قضائي وإشراف مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 100 لجنة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية للتصويت.

ودعا مجلس إدارة نادى سموحة الرياضى في الإسكندرية، أعضاء الجمعية العمومية، لحضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية، المقرر اليوم الجمعة 3 أكتوبر المقبل 2025، وذلك للتصويت على بنود تعديل لائحة النظام الأساسي، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمُقدم للتصويت عليه من قبل أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وقال الدكتور عمر الغنيمى، نائب رئيس نادى سموحة، إن لائحة النظام الأساسى المقرر الموافقة عليه في الجمعية العمومية، تشمل زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى 10 أعضاء لتحقيق تمثيل أوسع وكفاءة أكبر.

وأوضح أنه سيتم وفق لائحة النظام الأساسى المراد مناقشة والموافقة عليه في الجمعية العمومية، واستحداث منصب أمين الصندوق كعضو منتخب مستقل، بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء الشباب تحت السن إلى 2 بدلًا من عضو واحد، دعمًا لدور الشباب في صنع القرار.

وقال المهندس أمير أبو الفتوح عضو النادي ولاعب كرة الطائرة السابق، أن اليوم شهد إقبالا لافتا من أعضاء الجمعية العمومية بنادي سموحة منذ ساعات الصباح الأولى على أرض البولو، حيث يحرص الأعضاء على الإدلاء بأصواتهم في الجمعية الخاصة.

وأضاف أن المشهد يزداد زخمًا مع مرور الوقت، في تجسيد واضح لروح الانتماء والالتزام القوي بالمشاركة الفعّالة في دعم النادي والمساهمة في رسم ملامح مستقبله.

