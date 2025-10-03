الجمعة 03 أكتوبر 2025
خارج الحدود

الصحة العالمية تعلن وفاة طفل حديث الولادة ونقل 3 آخرين للمستشفى بغزة

الصحة العالمية،فيتو
الصحة العالمية،فيتو

أفادت مدير منظمة الصحة العالمية،  أنهم نقلوا اليوم 3 أطفال حديثي الولادة بحالة حرجة من مدينة غزة لمستشفى الأقصى بدير البلح.
 

وتابع: توفي طفل رابع كان من المقرر نقله من مدينة غزة صباح اليوم قبل وصول بعثتنا.

كما أضافت نجدد دعوتنا لحماية الرعاية الصحية وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الخميس: إن الوضع في قطاع غزة غير إنساني.

كذلك قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمس الخميس: إن الوضع في غزة عصيب للغاية وسكان القطاع يعانون.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

 وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.   

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”.  

وأفادت مصادر طبية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين من أسرة واحدة في قصف خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع غزة

أوضاع إنسانية كارثية في غزة

كما استشهد فلسطيني وزوجته الحامل وابنته في قصف الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استشهد شخصان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. 

وفي حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف عمارة عجور، فيما قصف طائرات الاحتلال منزلا في الشارع الأول في الحي.

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الصحة العالمية العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة

