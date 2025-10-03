كيفية تشجيع الأطفال على الدراسة وإنهاء المهام اليومية

يحتاج الجميع إلى الدافع لإنجاز المهام، سواء تعلق الأمر بالذهاب إلى النادي الرياضي أو معالجة مشروع مؤجل. بالنسبة للأطفال، قد يكون العثور على هذا الدافع أمرًا صعبًا، الدراسة، وإنهاء الوجبات، وترتيب الغرفة، وتناول الخضراوات، هي قائمة طويلة من الطلبات التي نطلبها منهم، وغالبًا لا يبدون حماسًا للقيام بها.

ولا توجد "عصا سحرية" لـتحفيز الطفل على ترك الجهاز اللوحي وتنظيف أسنانه، لكن هناك استراتيجيات ذكية وعملية يمكن أن تساعد الآباء والأمهات، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

1. الإطراء أكثر من العقاب

تشير الأبحاث إلى أن "التعزيز الإيجابي يعمل بشكل أفضل وأسرع بكثير من العقاب"، وذلك لأن الثناء والمكافآت تجعل الأطفال يشعرون بالتقدير والثقة بالنفس. يريد الأطفال إسعاد ابائهم، حتى لو لم يُظهروا ذلك دائمًا، والتعزيز الإيجابي يُبقي دافعهم مُوجهًا نحو فعل الشيء الصحيح، وليس مجرد تجنب الوقوع في المشاكل.

لذلك من المهم حفظ العقوبات – مثل التأنيب أو سحب الامتيازات – للأوقات التي تستحقها حقًا.

2. رصد السلوكيات الجيدة

بدلًا من البحث المستمر عن لحظات "الخطأ" أو عدم الامتثال للقواعد، من المهم التطلع إلى رصد وتوثيق الأمور الإيجابية التي يقوم بها الطفل، فالاعتراف بكونهم مسؤولين، لطيفين، أو شجعان يمكن أن يحفزهم على مواصلة هذه السلوكيات الإيجابية. امدحهم على أمور مثل:

استخدام الكلمات المهذبة.

مشاركة الألعاب.

التركيز والانتباه.

إكمال المهام والواجبات دون عناء.

تذوق أطعمة جديدة.

التعبير عن المشاعر بطرق مناسبة.

ففي كثير من الأحيان، يفوت الأهالي فرص تسليط الضوء على الأمور الإيجابية التي يقوم بها الأطفال من تلقاء أنفسهم، والاعتراف والإشارة إلى صواب أفعالهم يبني احترام الذات ويساعد على التحفيز. كلما عرفوا ما يجعل الأهل سعداء وفخوريت، زادت رغبتهم في الاستمرار.

3. كن محددًا وواضحًا

الطفل لا يستطيع قراءة الأفكار. إذا لم يعرف بالضبط ما يتوقعه أو ما يقدره الأهل، فسيكون من الصعب عليه تلبية المطلوب، فيمكن قول “بعد العشاء، أريدك أن تُكمل دراسة الرياضيات” وليس “اذهب للدراسة”.

4. الالتزام بالثبات والاتساق

يمكن تعليم الأطفال كيفية الوفاء بالتزاماتهم من خلال ضمان فهمهم لعواقب أفعالهم. على سبيل المثال، إذا رفضت شراء قطعة حلوى في المتجر وتبع ذلك نوبة غضب، فإن الاستسلام لهم يُعلمهم أن التمثيل الصارخ يمنحهم ما يريدون، وسيكررونه في المرة القادمة.

أما إذا بقيت حازمًا، فسيتعلمون أن لكلماتك قيمة ومعنى. هذا الموقف الثابت يجب أن ينسحب على أوقات الاستحمام أو إنجاز الأعمال المنزلية؛ فإذا لم تُلزمهم بذلك، فلن يكون لديهم دافع للقيام به.

5. استخدام المكافآت بشكل صحيح

المكافآت ليست رشاوى؛ فعند استخدامها بشكل صحيح، تكون أداة تعليمية. الرشاوى تفاعلية "إذا توقفت عن الصراخ، سأمنحك قطعة حلوى"، بينما المكافآت استباقية ومخطط لها "إذا أنهيت واجباتك المدرسية هذا الأسبوع، يمكننا الاحتفال بعد المدرسة يوم الجمعة".

لتحقيق أقصى استفادة من المكافآت يجب استخدمها لسلوك واحد في كل مرة: اختر سلوكًا واحدًا تريد تشجيعه، مثل النوم في السرير طوال الليل أو الاستعداد للمدرسة في الوقت المحدد.

وكذلك اتفق على النظام، يجب أن تكون أنت وطفلك على وفاق حول ماهية المكافأة وما يتوجب عليه فعله للحصول عليها.

ومن المهم معرفة ما يناسب الطفل، فقد يحتاج الأطفال الأكبر سنًا إلى مكافآت أكبر، مثل ليلة مشاهدة فيلم بعد الانتهاء من قراءة كتاب.

وبمجرد أن يصبح السلوك ثابتًا، ابدأ في التخلص التدريجي من المكافأة.

6. كن قدوة للسلوك المتوقع

مقولة "افعل ما أقول، لا ما أفعل" ليست أسلوبًا تحفيزيًا. يتعلم الأطفال من المراقبة، لذلك من المهم مشاركة مع الأطفال الاستراتيجيات التي تستخدمها لتهدئة نفسك عند الانزعاج.

7. حافظ على توقعات معقولة

لن ينتقل الطفل من الكسل إلى إنجاز قائمة مهامه في يوم وليلة. سيُبدي المقاومة أحيانًا، وهذا طبيعي، فإذا كانت التوقعات عالية جدًا، فلن تنجح" اهدف إلى بذل قصارى جهدك، ومن المرجح أن يفعل الأطفال ذلك أيضًا.

8. اعرف متى يجب طلب المساعدة

في بعض الأحيان، لا يكون نقص الدافع متعلقًا بكون الطفل "سيئًا" أو كسولًا أو عنيدًا. فالأطفال الذين يعانون من القلق، اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، الاكتئاب، أو حالات أخرى، قد يجدون صعوبة أكبر بكثير في التحفز والحفاظ على الدافع.

وفي هذه الحالات لا يمكن تحفيز طفل للتخلص من حالة نمائية أو سلوكية. من المهم التحدث إلى طبيب الأطفال الخاص إذا وجد شك في وجود شيء أعمق يحدث من الكسل أو العناد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.