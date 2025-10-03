ختام استثنائي لمهرجان الشرقية للخيول العربية، منافسات حماسية وحضور جماهيري (فيديو وصور)

شهد اليوم الختامي لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته التاسعة والعشرين والمقام بمدينة العاشر من رمضان منافسات قوية بين أجمل السلالات العربية ونخبة من أبرز المربين، وسط حضور جماهيري واسع يعكس المكانة المتميزة التي يحظى بها المهرجان كأحد أهم المحافل الدولية المتخصصة في عروض جمال الخيل.

احتفالية مبهرة عكست عراقة التراث وشغف عشاق الفروسية

وتوّجت الفعاليات أبطال النسخة الحالية في المراحل النهائية، وسط أجواء احتفالية مبهرة عكست عراقة التراث وشغف عشاق الفروسية، فيما تتواصل بعض المسابقات حتى العاشرة مساءً لاستكمال الفقرات الختامية.

محافظ الشرقية يفتتح معرض "أيادي مصر الشرقية" ضمن فعاليات مهرجان الخيول العربية

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أول أمس الأربعاء، معرض "أيادي مصر الشرقية" للحرف اليدوية، والمقام على أرض المحافظة بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة.

مشاركة 32 عارضًا من 11 محافظة

شهد المعرض مشاركة واسعة من العارضين من مختلف المحافظات، حيث تنوعت المنتجات بين التطريز السيناوي، الخزف، الفخار، الشموع، والسجاد اليدوي.

جناح الشرقية.. أياد مبدعة وأسر منتجة

ضم جناح المحافظة 21 عارضًا بمنتجات متنوعة مثل الرزن، مشغولات نواة البلح، البرسلين، الكروشية، والمشغولات الخشبية، ما يعكس أصالة المنتج المصري ويفتح آفاقًا لمشروعات صغيرة توفر فرص عمل جديدة.

حضور رسمي رفيع المستوى

شارك في الافتتاح محافظو القاهرة والجيزة والقليوبية والسويس، إلى جانب قيادات عسكرية وتنفيذية، وممثلي جهاز مدينة العاشر من رمضان وجمعية المستثمرين.

