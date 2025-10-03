الجمعة 03 أكتوبر 2025
محافظات

ختام استثنائي لمهرجان الشرقية للخيول العربية، منافسات حماسية وحضور جماهيري (فيديو وصور)

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة،فيتو

شهد اليوم الختامي لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته التاسعة والعشرين والمقام بمدينة العاشر من رمضان منافسات قوية بين أجمل السلالات العربية ونخبة من أبرز المربين، وسط حضور جماهيري واسع يعكس المكانة المتميزة التي يحظى بها المهرجان كأحد أهم المحافل الدولية المتخصصة في عروض جمال الخيل.

نائل الداوود ورفاعي النيل يتوجان ببطولتي الأمهار في مهرجان الشرقية للخيول العربية

احتفالية مبهرة عكست عراقة التراث وشغف عشاق الفروسية

وتوّجت الفعاليات أبطال النسخة الحالية في المراحل النهائية، وسط أجواء احتفالية مبهرة عكست عراقة التراث وشغف عشاق الفروسية، فيما تتواصل بعض المسابقات حتى العاشرة مساءً لاستكمال الفقرات الختامية.

اليوم الختامي لمهرجان
اليوم الختامي لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته التاسعة والعشرين،فيتو

فيتو في موقع الحدث 

وقد حرصت فيتو على نقل تفاصيل المهرجان لحظة بلحظة عبر بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك».

 

محافظ الشرقية يفتتح معرض "أيادي مصر الشرقية" ضمن فعاليات مهرجان الخيول العربية
افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أول  أمس الأربعاء، معرض "أيادي مصر الشرقية" للحرف اليدوية، والمقام على أرض المحافظة بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة.

اليوم الختامي لمهرجان
اليوم الختامي لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته التاسعة والعشرين،فيتو

مشاركة 32 عارضًا من 11 محافظة

شهد المعرض مشاركة واسعة من العارضين من مختلف المحافظات، حيث تنوعت المنتجات بين التطريز السيناوي، الخزف، الفخار، الشموع، والسجاد اليدوي.

اليوم الختامي لمهرجان
اليوم الختامي لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته التاسعة والعشرين،فيتو

جناح الشرقية.. أياد مبدعة وأسر منتجة

ضم جناح المحافظة 21 عارضًا بمنتجات متنوعة مثل الرزن، مشغولات نواة البلح، البرسلين، الكروشية، والمشغولات الخشبية، ما يعكس أصالة المنتج المصري ويفتح آفاقًا لمشروعات صغيرة توفر فرص عمل جديدة.

اليوم الختامي لمهرجان
اليوم الختامي لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته التاسعة والعشرين،فيتو

حضور رسمي رفيع المستوى

شارك في الافتتاح محافظو القاهرة والجيزة والقليوبية والسويس، إلى جانب قيادات عسكرية وتنفيذية، وممثلي جهاز مدينة العاشر من رمضان وجمعية المستثمرين.

