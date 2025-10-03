القوات المسلحة تنشر فيديوهات جديدة عن حرب أكتوبر 1973

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري والقناة الرسمية لوزارة الدفاع على اليوتيوب عددا من الفيديوهات عن حرب أكتوبر 1973، تضمنت لقطات نادرة للحرب وشهادات للمشاركين في صنع النصر وذلك بالتزامن مع الذكرى 52 لحرب أكتوبر المجيدة.

وتحتفل مصر خلال أيام بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

