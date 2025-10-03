اختيار 94 أستاذًا من جامعة المنصورة في التشكيل الجديد للجان العلمية للترقيات بالأعلى للجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين للدورة الخامسة عشرة (2025 – 2028)، حيث ضم التشكيل 94 أستاذًا من جامعة المنصورة أعضاءً ومقررين وأمناءً في اللجان العلمية؛ لتواصل الجامعة حضورها المتميز ودورها الرائد في المنظومة الأكاديمية والبحثية بمصر.

94 أستاذًا من جامعة المنصورة في التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات.

وقد وجَّه الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، التهنئة لجميع الأساتذة الذين تم اختيارهم، مؤكدًا أن الجامعة تفخر بانضمام هذه الكوكبة من علمائها إلى عضوية اللجان العلمية الدائمة، معتبرًا هذا الإنجاز إحدى ثمار جهودهم العلمية والبحثية وتميزهم الأكاديمي.

كما أوضح أن هذا الاختيار يتسق مع توجهات الدولة المصرية واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتكامل مع دور جامعة المنصورة في دعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من خلال إعداد كوادر علمية وبحثية قادرة على خدمة المجتمع وتنمية الوطن.

دعم البحث العلمي والابتكار

وأشار رئيس الجامعة إلى أن العدد شهد زيادة ملحوظة مقارنةً بالدورة السابقة، وهو ما يعكس نجاح الجامعة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تركز على دعم البحث العلمي والابتكار، والارتقاء بجودة النشر على الصعيدين المحلي والدولي، واستقطاب مشروعات بحثية ممولة تعزز مكانة الجامعة محليًّا ودوليًّا.

كما أكَّد أن هذا التمثيل الكبير يعزز جهود الجامعة في التقدم ضمن التصنيفات العالمية الكبرى، باعتباره مؤشرًا على تميز منظومتها البحثية، ويؤكد دور جامعة المنصورة كبيت خبرة وطني قادر على المنافسة عالميًّا.

نجاح وريادة المدرسة البحثية لجامعة المنصورة وتنوع

ومن جانبه، هنَّأ الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الأساتذة المنضمين إلى اللجان، مؤكدًا أن اختيار هذا العدد الكبير من أساتذة الجامعة يعكس نجاح وريادة المدرسة البحثية لجامعة المنصورة وتنوع تخصصاتها الطبية والعلمية والإنسانية.

توفير الدعم الكامل لأعضاء هيئة التدريس

كما أوضح أن الجامعة حريصة على توفير الدعم الكامل لأعضاء هيئة التدريس والباحثين؛ من أجل تعزيز إنتاجهم العلمي ونشره في كبرى الدوريات العالمية، بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة ويخدم أولويات البحث العلمي والتنمية الوطنية.

