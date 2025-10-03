المشاط تبحث تطورات تنفيذ البرنامج القطري مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وذلك بهدف بحث ومناقشة الخطوات المستقبلية في مسار التعاون المشترك بين مصر والمنظمة في مختلف المجالات، بما يدعم الاجندة الوطنية للإصلاحات الهيكلية، وحضر الاجتماع لويس دي ميلو، مدير فرع دراسات الدول في إدارة الاقتصاد، وأنطونيو جوميز، نائب مدير شؤون التمويل والأعمال، وكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا، وشارلوت جويمانز، منسقة البرامج ومحللة السياسات، إدارة العلاقات والتعاون العالمية بالمنظمة.

إصدار أول مسح اقتصادي لمصر

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز الإنجازات التي تمت في إطار التعاون مع المنظمة، لافتة إلى إصدار أول مسح اقتصادي لمصر من جانب OECD متضمنًا 60 توصية، والتعاون مع البنك المركزي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوعية المالية، ومراجعة الذكاء الاصطناعي لمصر والتي ساهمت في تحديث الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب إدراج مصر في أداة "التحول الرقمي" لدعم الابتكار، بالإضافة إلى الإسهامات البارزة في العمل المناخي من خلال مراجعة سياسات النمو الأخضر لمصر. بالإضافة إلى التقارير الأولية حول الهيدروجين منخفض الكربون وتمويل شبكات النقل، فضلا عن تعزيز الإصلاحات المؤسسية والتشريعية من خلال دعم قدرات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وإيلاء أولوية لتمكين المرأة عبر استضافة مصر منتدى تمكين المرأة WEEF 2024 وإطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي–OECD لدعم رائدات الأعمال.

كما بحث الجانبان الخطوات المستقبلية، والتي تتضمن استكمال المراجعات الجارية خلال عام 2025، بما يشمل مجالات: الزراعة والغذاء، الإحصاءات، التمكين الاقتصادي للمرأة، التجارة في القيمة المضافة، الابتكار، التعليم، ديناميكيات الأعمال والإنتاجية، الحوكمة في البنية التحتية، أطر الاستثمار، وإطار المشتريات بالشركات المملوكة للدولة.

وشهد الاجتماع مناقشة تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة MENA–OECD للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، للفترة 2026–2030 وسبل تنظيم المؤتمر الوزاري للمبادرة، وكذلك تنظيم الفعالية الختامية لبرنامج مصر–OECD، للاحتفال بإنجازاته وإطلاق نتائج مشروعاته المختلفة، حيث أكدت «المشاط»، أن مصر تعتز بتوليها الرئاسة المشتركة لمبادرة MENA–OECD بما يتيح المساهمة الفعّالة في صياغة الأولويات الإقليمية.

وفيما يتعلق بالرئاسة المشتركة لمبادرة MENA–OECD أكدت "المشاط"، أن مصر ستعمل على صياغة خارطة طريق واضحة تتضمن المخرجات المتوقعة، وآليات التنسيق المؤسسي، وربط أولويات المبادرة بالأجندة الوطنية.

وفيما يتعلق بالتعاون المستقبلي، ناقش الاجتماع التقييم الثنائي للبرنامج والذي يشمل تقييمًا خارجيًا مستقلًا وفق معايير المنظمة، وتقييمًا داخليًا بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث سيشكل هذا التقييم الأساس لتحديد شكل التعاون المستقبلي، مع التركيز على الاستدامة وقياس الأثر الفعلي للإصلاحات، كذلك تم التناقش حول افاق التعاون المستقبلي بما يدعم تنفيذ الإصلاحات، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، وتسريع التحول الأخضر.

