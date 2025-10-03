تحذيرات لأهالي طرح النهر بالغربية من ارتفاع منسوب مياه النيل (فيديو)

أطلقت الحكومة تحذيرات عاجلة للمواطنين بسبب الارتفاع الملحوظ في منسوب مياه نهر النيل وما قد يترتب عليه من مخاطر غمر للأراضي الزراعية والمباني المقامة على ضفافه وعلى أراضي طرح النهر.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن القرارات الأخيرة تأتي في إطار خطة شاملة لحماية المواطنين مشددة على "إخلاء أي منازل أو تعديات قائمة على أراضي النيل فورًا ووقف زراعة المحاصيل على هذه الأراضي خلال الفترة الحالية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وشددت الحكومة على أن الهدف الأول والأخير هو حماية الأرواح مؤكدة وجود متابعة لحظة بلحظة من كافة الأجهزة المعنية خاصة مع زيادة التدفقات المائية بعد فتح بعض السدود في دول أخرى.

وفي هذا الإطار شهدت محافظة الغربية حالة من القلق والترقب بين الأهالي المقيمين على أراضي طرح النهر

وأصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية تعليماته إلى مديريتَي الري والزراعة وكافة الوحدات المحلية المطلة على النهر، بالإضافة إلى إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى وحصر جميع مناطق طرح النهر مع اتخاذ التدابير العاجلة لحماية الأهالي.

وطمأنت الجهات الرسمية المواطنين بأن السد العالي وبحيرة ناصر قادران على استيعاب كميات ضخمة من المياه، بما يضمن حماية مصر من أخطار الفيضانات أو الجفاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.