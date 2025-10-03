الجمعة 03 أكتوبر 2025
تحذيرات لأهالي طرح النهر بالغربية من ارتفاع منسوب مياه النيل (فيديو)

تحذيرات لأهالي طرح النهر بالغربية من ارتفاع منسوب مياه النيل

أطلقت الحكومة تحذيرات عاجلة للمواطنين بسبب الارتفاع الملحوظ في منسوب مياه نهر النيل وما قد يترتب عليه من مخاطر غمر للأراضي الزراعية والمباني المقامة على ضفافه وعلى أراضي طرح النهر.

محافظ الغربية يرحب بوزير الأوقاف والمفتي في احتفالات العيد القومي

رئيس جامعة طنطا يترأس لجنة مناظرة الطلاب ذوي الإعاقة

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن القرارات الأخيرة تأتي في إطار خطة شاملة لحماية المواطنين مشددة على "إخلاء أي منازل أو تعديات قائمة على أراضي النيل فورًا ووقف زراعة المحاصيل على هذه الأراضي خلال الفترة الحالية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وشددت الحكومة على أن الهدف الأول والأخير هو حماية الأرواح مؤكدة وجود متابعة لحظة بلحظة من كافة الأجهزة المعنية خاصة مع زيادة التدفقات المائية بعد فتح بعض السدود في دول أخرى.

وفي هذا الإطار شهدت محافظة الغربية حالة من القلق والترقب بين الأهالي المقيمين على أراضي طرح النهر 

وأصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية تعليماته إلى مديريتَي الري والزراعة وكافة الوحدات المحلية المطلة على النهر، بالإضافة إلى إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى وحصر جميع مناطق طرح النهر مع اتخاذ التدابير العاجلة لحماية الأهالي.

وطمأنت الجهات الرسمية المواطنين بأن السد العالي وبحيرة ناصر قادران على استيعاب كميات ضخمة من المياه، بما يضمن حماية مصر من أخطار الفيضانات أو الجفاف.

