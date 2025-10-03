الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ 66288 شهيدا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 63 شهيدا و227 مصابا سقطوا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 66.288 شهيدا و169.3165 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي السياق ذاته ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بقطاع غزة بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم الجمعة إلى 15 شهيدا بينهم 11 في مدينة غزة، بحسب مصادر في مستشفيات القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 12 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

في حين قال مصدر في المستشفى المعمداني إن 7 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في مدينة غزة منذ صباح اليوم.

كما أكد مجمع ناصر الطبي استشهاد 3 أشخاص في قصف مركبة بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 أمس الخميس، أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 48 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع بينهم 13 من طالبي المساعدات.

250 ألف محاصر في مدينة غزة

بدورها، قالت وكالة الأونروا، إن وصف إسرائيل 250 ألف محاصر في مدينة غزة بالإرهاب أو بدعمه يوحي بتخطيطها لمجازر واسعة.

كذلك أشار الدفاع المدني بقطاع غزة للجزيرة، إلى أن الاحتلال يستهدف بكل أنواع الأسلحة مقومات الحياة في مدينة غزة.

إجبار كل من يغادر مدينة غزة على المرور عبر حواجز الجيش

من جانبه، قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال يكمل السيطرة على محور نتساريم على الساحل الغربي لغزة.

وأضاف كاتس، وفقا لما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”: نشدد الحصار على غزة لهزيمة حماس.

وتابع وزير الحرب الإسرائيلي: “سنجبر كل من يغادر مدينة غزة جنوبا على المرور عبر حواجز الجيش”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة الاحتلال ضحايا العدوان الإسرائيلي مدينة غزة

مواد متعلقة

مجزرة إسرائيلية ضد النساء والأطفال في منطقة الميناء غربي مدينة غزة

العفو الدولية: العدوان الوحشي على غزة أطلق مرحلة كارثية جديدة من النزوح القسري

الأكثر قراءة

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

نظر أولى جلسات دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم غدا

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

كشف ملابسات فيديو اعتداء وسرقة طلاب أمام مدرسة بالقاهرة

غموض حول الحالة الصحية للشيخ محمد حسان

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي اليوم

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

المنوفية أول محافظة تتضرر من فيضان النيل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

قصص القرآن الكريم، تفاصيل حكاية بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads