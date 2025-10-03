الجمعة 03 أكتوبر 2025
العفو الدولية: العدوان الوحشي على غزة أطلق مرحلة كارثية جديدة من النزوح القسري

النازحون الفلسطينيون

 أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن تكثيف إسرائيل عدوانها الذي وصفته بـ"الوحشي" على مدينة غزة، أطلق مرحلة كارثية جديدة من النزوح القسري الجماعي.

وشددت "أمنستي" على أن أماكن النزوح جنوب قطاع غزة تفتقر للمياه والغذاء والرعاية الطبية والبنية التحتية الأساسية للحياة.

وأضافت أن مئات آلاف المدنيين محاصرون تحت القصف المكثف في مدينة غزة وشمالي القطاع.

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين مجبرون على النزوح المتكرر بتكاليف باهظة في قطاع غزة، لافتة إلى أنه لا يزال الوصول للغذاء والماء محدودا.

وطالبت الوكالة بوقف إطلاق النار حالا في قطاع غزة، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.

 

تمهيدا لترحيلهم، إسرائيل تنقل 473 ناشطا من أسطول الصمود إلى سجن كتسيعوت

 أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الإسرائيلية نقلت 473 ناشطا اعتقلتهم من على متن سفن "أسطول الصمود" إلى سجن كتسيعوت تمهيدا لترحيلهم، فيما أبحرت 9 سفن جديدة ضمن أسطول الحرية نحو غزة.

 

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم": إن "473 ناشطا من أسطول الصمود نقلوا إلى سجن كتسيعوت تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "من المتوقع نقل النشطاء الإنسانيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية من على متن سفن "أسطول الصمود"، جوا من إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل".

في غضون ذلك، أعلنت "اللجنة الدولية لكسر حصار غزة"، أن موجة جديدة من سفن كسر الحصار في طريقها إلى غزة وتتكون من 9 سفن.

وأضافت في منشور على صفحتها على "فيسبوك"، أن من بين السفن سفينة الضمير الكبيرة التي تحمل 100 صحفي وطبيب وناشط.

وأكدت أن سفينة عاشرة هي "مارينيت - صفد" ضمن أسطول الصمود ما زالت تبحر نحو غزة.

وكانت البحرية الإسرائيلية قد نفذت عملية اعتراض وإيقاف لسفن "أسطول الصمود" المتجهة نحو قطاع غزة.

