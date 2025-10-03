مجزرة إسرائيلية ضد النساء والأطفال في منطقة الميناء غربي مدينة غزة

أفاد مراسل RT في قطاع غزة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم الجمعة مجزرة بحق النساء والأطفال في منطقة الميناء غربي مدينة غزة.

وحسب مراسل القناة فإن القصف الإسرائيلي استهدف خيام النازحين داخل ميناء مدينة غزة، مما أدى إلى سقوط 5 شهداء على الأقل جميعهم أطفال، كما أصيب عدد آخر.

وارتفع عدد الشهداء جراء قصف مجموعة من المواطنين في شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة إلى 9. كما استشهد شخصان في قصف على سوق مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما أعلنت بلدية غزة أن نحو 500 ألف مدني يعيشون اليوم في مدينة غزة تحت ظروف إنسانية بالغة القسوة: انعدام الغذاء الكافي، شحّ المياه النظيفة، غياب الرعاية الصحية الأساسية، وتحت القصف والتدمير الشامل المنهجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.