خارج الحدود

مجزرة إسرائيلية ضد النساء والأطفال في منطقة الميناء غربي مدينة غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفاد مراسل RT في قطاع غزة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم الجمعة مجزرة بحق النساء والأطفال في منطقة الميناء غربي مدينة غزة.

وحسب مراسل القناة فإن القصف الإسرائيلي استهدف خيام النازحين داخل ميناء مدينة غزة، مما أدى إلى سقوط 5 شهداء على الأقل جميعهم أطفال، كما أصيب عدد آخر.

 وارتفع عدد الشهداء جراء قصف مجموعة من المواطنين في شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة إلى 9. كما استشهد شخصان في قصف على سوق مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما أعلنت بلدية غزة أن نحو 500 ألف مدني يعيشون اليوم في مدينة غزة تحت ظروف إنسانية بالغة القسوة: انعدام الغذاء الكافي، شحّ المياه النظيفة، غياب الرعاية الصحية الأساسية، وتحت القصف والتدمير الشامل المنهجي.

