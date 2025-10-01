الأربعاء 01 أكتوبر 2025
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلق عملياتها مؤقتا في مدينة غزة

اللجنة الدولية للصليب
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيتو

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق عملها مؤقتًا في مقرّها بمدينة غزة ونقل موظفيها إلى مكاتبها في جنوب قطاع غزة، بعد تصاعد العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لضمان سلامتهم واستمرارية عملهم. ويأتي هذا في وقت يواجه فيه عشرات الآلاف من سكان مدينة غزة ظروفًا إنسانية مروّعة، وهم في أمسّ الحاجة إلى مزيد من المساعدة.

توقف عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة

وأشار البيان الصادر عن اللجنة الدولية اليوم الأربعاء، إلى أنه في مدينة غزة، يتعرّض المدنيون للقتل والنزوح القسري، كما يُجبرون على تحمل ظروفٍ قاسية.

وأشارت أن فرق الاستجابة الأولية قد عملت بمن فيهم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، بلا كلل لتقديم الإغاثة، إلا أن قدرتهم على الحركة والوصول الآمن إلى السكان المدنيين مقيّدة بشدة.

قديم الشحنات الطبية للمرافق الصحية القليلة المتبقية في مدينة غزة،

وأكدت أن اللجنة الدولية ستواصل جهودها لتقديم الدعم للمدنيين في مدينة غزة، كلما سمحت الظروف، من خلال مكاتبنا في دير البلح ورفح، والتي لا تزال تعمل بكامل طاقتها، ويشمل ذلك تقديم الشحنات الطبية للمرافق الصحية القليلة المتبقية في مدينة غزة، وبذل قصارى جهدها لتسهيل حركة المستجيبين الأوائل. وفي رفح، سيظل مستشفى الصليب الأحمر الميداني شريان حياة للجرحى الذين يتدفقون باستمرار.

وزادت أن اللجنة الدولية موجودة في مدينة غزة منذ عقود، وعقب التصعيد الأخير للأعمال العدائية، بقيت فرقها هناك لأطول فترة ممكنة لحماية الفئات الأكثر عرضةً للخطر ودعمها، مؤكدة التزامها بالعودة حالما تسمح الظروف بذلك.

إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي

معلنة إنه على مدار الأسبوعين الماضيين، زوّدت اللجنة الدولية المستشفيات والمراكز الصحية القليلة المتبقية في مدينة غزة بإمدادات طبية منقذة للحياة، في ظلّ تزايد أعداد المصابين جرّاء الأسلحة، كما دعمنا الأفران المحلية في 14 مخيمًا للنازحين، والتي تُوفّر 45,000 رغيف خبز يوميًا.

وقدّمت فرق اللجنة الدولية خزانات مياه، وخدمات نقل مياه بالشاحنات، ودعمت إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي جنبًا إلى جنب مع مُقدّمي الخدمات المحليين، ولا يزال إنقاذ الأرواح ممكنًا  وقف الأعمال العدائية أمرٌ حتمي وعاجل، وبموجب القانون الدولي الإنساني، يجب حماية المدنيين سواءً بقوا في مدينة غزة أو غادروها، وإسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، ملزمة بضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويجب احترام وحماية الطواقم والمرافق والمركبات الطبية، كما يجب احترام أفراد الدفاع المدني وحمايتهم، ويجب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل وصول تلك المساعدات في جميع أرجاء قطاع غزة.

منظمة محايدة وغير متحيزة ومستقلة

اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) منظمة محايدة وغير متحيزة ومستقلة، تؤدي مهمة إنسانية بحتة تنبع من اتفاقيات جنيف وتساعد اللجنة الدولية المتضررين من النزاعات المسلحة وأعمال العنف الأخرى في جميع أنحاء العالم، باذلة كل ما في وسعها لحماية أرواحهم وكرامتهم وتخفيف معاناتهم، وغالبًا ما تفعل ذلك بالتعاون مع شركائها في الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

 

