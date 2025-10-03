المواصفات والجودة تسلم أول علامة خضراء للدهانات لإحدى شركات البويات

قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتسليم أول علامة خضراء للدهانات لشركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية "باكين" عن منتجها شايني سيلك 1160، لتصبح بذلك أول شركة مصرية تنجح في الحصول على هذه العلامة الخضراء والتي تعد أداة هامة لتشجيع الصناعات الوطنية على التحول نحو الإنتاج المستدام، وتقديم منتجات آمنة وصديقة للبيئة تتوافق مع التوجهات العالمية في مواجهة التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات معالي الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بدعم الصناعة المصرية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الصادرات المصرية بالأسواق العالمية

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لدور الهيئة في قيادة الجهود الوطنية لدعم استراتيجية الدولة في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الاعتماد على المنتجات الآمنة بيئيًا، كما يعكس حصول شركة باكين على العلامة الخضراء وعي القطاع الصناعي المصري بضرورة الالتزام بالممارسات المسؤولة، ويمثل نموذجًا يحتذى به لباقي الشركات المصرية في مختلف القطاعات.

وأضاف صوفي أن الهيئة تواصل جهودها في نشر ثقافة الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية، والعمل على تعميم مبادرة العلامة الخضراء على منتجات وصناعات أخرى، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعة المصرية محليًا وإقليميًا ودوليًا، وترسيخ ثقة المستهلك في المنتج المصري كخيار آمن وصديق للبيئة.

وأوضحت المهندسة/ إكرام سعيد رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن منح العلامة الخضراء للدهانات يمثل بداية مهمة لتوسيع نطاق المنتجات المصرية الحاصلة على هذه العلامة، مؤكدة أن الوحدة تعمل بشكل متواصل على تقديم الدعم الفني للشركات الراغبة في التحول للإنتاج المستدام

وأكد مسئولو شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية "باكين" أن الحصول على أول علامة خضراء للدهانات في مصر يعد تتويجًا لجهود الشركة المستمرة في تطوير منتجات مبتكرة تراعي أعلى معايير الجودة والسلامة البيئية، مؤكدًا أن "باكين" ستواصل التوسع في تقديم حلول صديقة للبيئة بما يواكب توجهات الدولة والسوق العالمي.

