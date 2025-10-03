الذكاء الاصطناعي يهيمن على الاستثمار الجريء ويجذب 193 مليار دولار

ضخ مستثمرو رأس المال الجريء 192.7 مليار دولار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة منذ بداية العام الجاري، مسجلين بذلك مستويات قياسية عالمية جديدة، ليتجه 2025 لأن يصبح أول عام يشهد تدفق أكثر من نصف إجمالي استثمارات رأس المال الجريء إلى القطاع، بحسب شركة توفير البيانات "بيتش بوك".

شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة

خلصت "بيتش بوك" إلى أن معظم الاستثمارات ضُخت في الشركات الناشئة الراسخة في السوق، إذ جمعت "أنثروبيك"، و"إكس إيه آي" تمويلا بمليارات الدولارات هذا الفصل، بينما عانى عدد من الشركات الناشئة الأقل شهرة، بالأخص غير المتخصصة بالذكاء الاصطناعي.

مستثمرو رأس المال الجريء

كما أدت تبعات البيئة المشددة للطروحات العامة والاستحواذات إلى عزوف مستثمري رأس المال الجريء عن الرهانات الجديدة على الشركات التي لم تُثبت نجاحها.

الولايات المتحدة تستأثر بنصيب الأسد

قال كايل سانفورد، مدير قطاع البحوث في "بيتش بوك": "أينما نظرنا، نجد السوق مقسمة إلى فئتين، إما تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي أو لا، إما شركة كبيرة أو صغيرة".

في الربع الماضي، خصص مستثمرو رأس المال الجريء الأميركيون 62.7% من الاستثمارات لشركات الذكاء الاصطناعي، فيما خصص نظراؤهم العالميون 53.2%.

وبلغ إجمالي صفقات رأس المال الجريء 366.8 مليار دولار منذ بداية العام، فيما تزايد نصيب الولايات المتحدة من هذه الاستثمارات إلى 250.2 مليار دولار.

تراجع التمويل للاستثمار المُخاطر

بينما تجمع قلة من شركات الذكاء الاصطناعي تمويلات كبيرة، فإن الصورة الأكبر للشركات الناشئة أكثر قتامة، إذ يتجه إجمالي عدد الشركات التي تحصل على تمويل رأس مال جريء على مستوى العالم في 2025 إلى تسجيل أدنى مستوى منذ سنوات، وكذلك عدد شركات الاستثمار الجريء التي تجمع تمويلًا جديدًا.

على الصعيد العالمي، جمع 823 صندوق استثمار مخاطر أكثر من 80 مليار دولار إجمالا منذ بداية العام، ما يمثل انخفاضا كبيرا عن 2022، عندما جمعت 4430 شركة نحو 412 مليار دولار، وفقا لبيانات "بيتش بوك".

وأشار سانفورد إلى أن ممولي صناديق الاستثمار المُخاطر وشركاء شركات رأس المال الجريء باتوا أكثر تدقيقًا في وجهة أموالهم، ويركزونها في الذكاء الاصطناعي.

