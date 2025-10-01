حسام هيبة: مبادرة جديدة لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى الأسواق الخارجية

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تقوم حاليًا بتطوير مبادرة جديدة تشمل برامج تنفيذية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى أسواق خارجية جديدة، وإتاحة فرص تمويلية أفضل، مما يعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي لأنشطة الشركات الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط.

قمة techne summit 2025

جاءت هذه التصريحات أثناء مشاركة حسام هيبة في قمة techne summit 2025، بحضور المعنيين بقطاع ريادة الأعمال في مصر و70 دولة مشاركة.

وأكد حسام هيبة على الدور المحوري لريادة الأعمال والابتكار فى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، والمساهمة الهامة لفعاليات الأعمال مثل techne summit 2025 في دعم مسار الشركات الناشئة عبر إتاحة فرص للتمويل والاستثمار، وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات مستدامة ذات جدوى اقتصادية واجتماعية.

جهود الهيئة في دعم أنشطة ريادة الأعمال والشركات

واستعرض حسام هيبة جهود الهيئة في دعم أنشطة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ومن أهمها استضافة الوحدة الدائمة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، والتي تقوم بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بتطوير هذا القطاع متسارع النمو، ويمتد عمل الوحدة إلى دراسة أفضل الممارسات العالمية لتطبيقها في السوق المصري، والتنسيق مع اقتصادات المنطقة لتسهيل توسع الشركات الناشئة المصرية بالخارج، ما يضاعف تدفقات الأرباح إلى السوق المصري ويعزز فرص التمويل والتوظيف. وكذلك مشاركتها في الامانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

أهداف استراتيجية التنمية المصرية (رؤية مصر 2030)

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المصرية (رؤية مصر 2030)؛ من دعم الابتكار، وتشجيع التصدير، وتعزيز الروابط بين مؤسسات البحث العلمي والتجمعات الصناعية، وخلق فرص عمل لائقة، ودفع النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا، كلها أهداف يمكن تحقيقها عن طريق دعم الشركات الناشئة وتسريع نموها، ما يدفع الحكومة المصرية لمواصلة تحفيز هذا القطاع الهام.

