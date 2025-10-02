منتدى "دل تكنولوجيز 2025" ناقش تحولات الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المستقبل

شهدت القاهرة فعاليات منتدى "دل تكنولوجيز 2025″ والذى جاء هذا العام تحت شعار “إعادة تصور الممكن”، لتأكيد الأهمية الاستراتيجية لمصر والمنطقة في خريطة التكنولوجيا العالمية وذلك بحضور العديد من قادة وخبراء التكنولوجيا لاستكشاف أحدث الابتكارات العالمية التي تعيد تشكيل مستقبل الأعمال، مع تركيز خاص على تحولات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على مستقبل العمل والاقتصاد.

الجيل الجديد للذكاء الاصطناعي

استعرض المنتدى مجموعة واسعة من الابتكارات التقنية، أبرزها أجهزة الذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد (AI PCs)، ومراكز البيانات الحديثة والبنية السحابية المتعددة (Multicloud)، وحلول أمن البيانات وإدارة البنية الرقمية.

وأكد محمد أمين، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط افريقيا “دل تكنولوجيز" خلال جلسة صحفية نقاشية أن المخاوف من اختفاء الوظائف نتيجة الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها موضحا أنه بالرغم من أن بعض الوظائف التقليدية ستختفي، وخاصة الأعمال المتكررة والميكانيكية، لكن ذلك لا يعني أن عدد الوظائف سينخفض، بل ستظهر وظائف جديدة تمامًا تتعلق بالتحليل، والإشراف، وإدارة الأنظمة الذكية، وتطوير الحلول.

واشار إلى أن كل ثورة صناعية مرت على العالم، من الثورة البخارية إلى الثورة الرقمية، أعادت توزيع الوظائف ولم توقف عجلة الحياة موضحا أنه من المهم عدم تحويل الذكاء الاصطناعي إلى مصدر خوف أو تهديد، بل يجب عجلة شريكًا، يمكن أن يترك له المهام الميكانيكية المكررة، والاحتفاظ بالخيال والابتكار فالمستقبل لن يكون للآلة وحدها، بل للشراكة بين الإنسان والآلة.

وأضاف أن وظيفة المبرمج اكبر مثال على التحولات الجذرية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي. فاليوم يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يكتب ما يقارب 70% من أي برنامج كان يكتبه المبرمج بنفسه، لكن هذا لا يعني أن المبرمج فقد قيمته، بل على العكس، ازدادت أهميته حيث لم يعد المبرمج مجرد كاتب كود، بل أصبح قائدًا موجهًا للذكاء الاصطناعي، فالمبرمج المستقبلي سيكون أقرب إلى المفكر وليس مجرد تقني.

وأشار إلى أن "الذكاء الاصطناعي الوكيل" هو المرحلة التالية من تطور الذكاء الاصطناعي موضحا أنه ليس مجرد خوارزمية، بل وكيل رقمي متكامل قادر على إدارة مسارات معقدة في حياة الإنسان العملية وعلى سبيل المثال لم يعد الشاب الباحث عن عمل مضطرًا لقضاء أسابيع وأشهر في كتابة الطلبات ومراسلة الشركات حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقوم بكل ذلك نيابة عنه.

وأكد أن البنية التحتية لمراكز البيانات ليست مجرد استثمار في الأجهزة أو الخوادم، بل ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي ولأي تحول يعتمد على الذكاء الاصطناعي مستقبلًا، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي لن ينجح في بيئة بيانات مشتتة.

وقال محمد طلعت، نائب الرئيس لـ "دل تكنولوجيز" بالسعودية ومصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي إن الجيل الجديد أكثر استعدادًا للتعامل مع التكنولوجيا من الأجيال السابقة، لأنه نشأ في بيئة رقمية بطبيعتها ويجب منحه الأدوات والفرص ليكون جزءًا من بناء المستقبل مشددا على ضرورة إدماج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المناهج التعليمية لضمان الجاهزية للمستقبل.

دور الأمن السيبراني

أكد محمد الزُمر، المدير العام لـ“دل تكنولوجيز” في مصر ومدير أول إدارة البيانات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، أن من لا يمتلك الذكاء الاصطناعي في منظومته الأمنية سيبقى مكشوفًا أمام الخصوم الذين يستخدمونه مشيرا إلى أن الأمن السيبراني لم يعد تخصصًا تقنيًا معزولًا، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من كل مشروع وكل قطاع، وان أي ابتكار أو مشروع رقمي من دون منظومة أمنية متكاملة، سيكون معرضًا للفشل والانهيار.

وأضاف أن الهجمات الإلكترونية لم تعد مجرد احتمال، بل واقع يومي ومن دون دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم في منظومات الأمن، فإن أي مؤسسة تصبح بالفعل مخترقة.

