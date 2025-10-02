الأعلى للجامعات يوجه إرشادات هامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس عند استخدام الذكاء الاصطناعي

أعلن المجلس الأعلى للجامعات أمس الأربعاء، عن إصدار الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن خلال الدليل وضع المجلس استراتيجية كاملة لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات وفي البحث العلمي، بالإضافة إلى المسؤوليات الاخلاقية في التعامل معه.

وقدم المجلس من خلال الدليل حزمة من الإرشادات التي تهدف إلى تمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الاستخدام الآمن والمسؤول والفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة التعليم العالي، مع الحفاظ على النزاهة العلمية، وتعزيز جودة التعلم، وضمان الالتزام بالمعايير الأكاديمية والأخلاقية، نستعرضها فيما يلي.

إرشادات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس عند استخدام الذكاء الاصطناعي

وجه المجلس مجموعة هامة من الإرشادات للطلاب، تمثلت فيما يلي:

تعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة وليست بديلًا عن التفكير والتحليل الشخصي، ووازن بين الاستفادة من التقنية وتنمية مهاراتك الذاتية.

التزم بالإعلان عن أي استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد الأبحاث أو المهام، مع ذكر الأداة ونطاق استخدامها بما يتوافق مع سياسة الجامعة.

قارن دائمًا المخرجات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي بالمصادر العلمية الموثوقة، وتأكد من خلوها من الأخطاء أو التحيز.

• تعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي كنقطة انطلاق لتوسيع فهمك، وابحث عن طرق لتطوير الأفكار وتحسينها.

• تجنب إدخال معلومات شخصية أو بيانات أكاديمية حساسة في أنظمة أو منصات غير آمنة.

• احرص على أن يعكس العمل المقدم جهدك الشخصي وفهمك، حتى عند استخدام الذكاء الاصطناعي في مراحل الإعداد أو التحرير.



كما وجه المجلس مجموعة من الإرشادات لأعضاء هيئة التدريس جاءت كالتالي:

خصص وقتًا في المقررات لتعليم الطلاب أسس استخدام الذكاء الاصطناعي بأمان ومسؤولية، مع عرض حالات عملية لاستخدامه في البحث والتعلم.

ابتكر مهام وأنشطة تفاعلية تستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي، لكنها تتطلب من الطلاب التحليل والنقد وإنتاج عمل أصيل.

ضع لوائح للاستخدام المقبول وغير المقبول للذكاء الاصطناعي في الأعمال الأكاديمية، وشاركها مع الطلاب منذ بداية المقرر.

استعن بأدوات التحليل وأنظمة إدارة التعلم لمتابعة أنماط استخدام الطلاب للتقنية، وتقييم تأثيرها على جودة التعلم.

واظب على حضور ورش العمل والدورات التدريبية حول أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في التعليم.

شجع الطلاب على الإبداع الشخصي، وضع آليات للكشف عن الانتحال أو الاعتماد المفرط على المخرجات التلقائية.

