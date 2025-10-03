الجمعة 03 أكتوبر 2025
الأهلي يختتم تحضيراته اليوم لمباراة كهرباء الإسماعيلية

 يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة، تحضيراته لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات دوري نايل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي  الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز غدا السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وكهرباء الإسماعيلية

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استمرار محمد شريف في قيادة خط هجوم الفريق خلال مواجهة كهرباء الإسماعيلية.

يأتي ذلك في ظل تضاؤل فرص لحاق المهاجم نيتس جراديشار بالمباراة، بسبب الإصابة التي يعاني منها مؤخرا والتي حالت دون مشاركته في مباراة القمة الأخيرة.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك الإثنين الماضي، بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

