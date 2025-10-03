الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية والقناة الناقلة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي  الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز غدا السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وكهرباء الإسماعيلية

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

 استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استمرار محمد شريف في قيادة خط هجوم الفريق خلال مواجهة كهرباء الإسماعيلية.

يأتي ذلك في ظل تضاؤل فرص لحاق المهاجم نيتس جراديشار بالمباراة، بسبب الإصابة التي يعاني منها مؤخرا والتي حالت دون مشاركته في مباراة القمة الأخيرة.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك الإثنين الماضي بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي ​موعد مباراة الاهلي المقبلة فريق كهرباء الإسماعيلية

مواد متعلقة

المصري يسعى لاستعادة صدارة الدوري على حساب البنك الأهلي

قبل ساعات من غلق الباب، الخطيب وقائمته يتقدمون اليوم بأوراق الترشح لانتخابات الأهلي

الأكثر قراءة

الأخيرة والقاضية، الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين بعد استعدادات محطات الوقود

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

أخبار مصر: الزيادة المتوقعة بأسعار البنزين، ترامب يهدد بإشعال أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي، الكشف رسميًّا عن كرة مونديال 2026

المصري يسعى لاستعادة صدارة الدوري على حساب البنك الأهلي

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

"خريف الليل" يلامس قلب الصعيد وتحسن بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب 12 جنيها والجوافة 3 وانخفاض لأول مرة في البرتقال

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير يضرب معظم الأصناف والبلطي أقل من 70 جنيها لأول مرة

خدمات

المزيد

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads