خارج الحدود

قيادي في حماس: خطة ترامب عليها ملاحظات ولا يمكن التفريط في حقوق شعبنا

محمد نزال، فيتو
قال القيادي في حركة حماس محمد نزال عضو المكتب السياسي للحركة، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عليها ملاحظات وسنعلن موقفنا قريبا.

 

حماس تتسلم خطة ترامب من الوسطاء

وتابع محمد نزال فى تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، تسلمنا مساء الإثنين الماضي الخطة التي نسبت لترامب.

وأشار، بدأنا في اليوم الثاني لتسلمنا خطة ترامب مشاورات داخلية وخارجية، لافتًا إلى أن الخطة الأمريكية عليها ملاحظات وسنعلن موقفنا منها قريبًا.

وشدد، من حقنا كممثلين للمقاومة أن نبدي ملاحظاتنا بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني، وقررنا مناقشة الخطة من منطلق وقف الحرب والمجازر.

محمد نزال يؤكد عدم التفريط فى حقوق الشعب الفلسطينى

وتابع محمد نزال، لا يمكن أن تكون النهاية التفريط بحقوق شعبنا ومواصلة الإبادة الجماعية، ونتواصل مع الوسطاء والأطراف العربية والإسلامية وجادون في الوصول إلى تفاهمات.

ولفت، لا نتعامل وفق منطق أن الوقت سيف مسلط على رقابنا، سنعلن قريبًا جدًّا موقفنا من الخطة ولن يتأخر كثيرًا.

محلل سياسي: خطة ترامب لغزة باب للتهجير غير القسري ومن يخرج لن يعود

أستاذ علوم سياسية: خطة ترامب لغزة تورط الدول العربية وتمهد لتهجير الفلسطينيين

 

