الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أسطول الصمود: إسرائيل اعترضت جميع القوارب إلا واحدا لا يزال يبحر باتجاه غزة

أسطول الصمود، فيتو
أسطول الصمود، فيتو

قال منظمي أسطول الصمود، إن إسرائيل اعترضت جميع القوارب إلا واحدا هو مارينيت الذي لا يزال يبحر باتجاه غزة.

السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى غزة

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس نقلا عن سلاح البحرية بجيش الاحتلال قوله: سيطرنا على 41 سفينة كانت متجهة إلى غزة وعلى متنها أكثر من 400 شخص.

مئات الجنود من وحدات مختلفة

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: عملية السيطرة على السفن شارك فيها مئات الجنود من وحدات مختلفة.

وتابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية: جميع السفن يجري سحبها إلى ميناء أسدود ولن يتم إغراقها.

أسطول الصمود لن تصل إلى قطاع غزة تحت أى ظرف

وفي وقت سابق من أمس، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنّ سفن أسطول الصمود لن تصل إلى قطاع غزة تحت أى ظرف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسطول الصمود إسرائيل غزة مارينيت ميناء أسدود

مواد متعلقة

ديمقراطيون بالكونجرس: 24 أمريكيا بين ركاب أسطول الصمود

شرطة الاحتلال: حققنا مع أكثر من 250 مشاركا بأسطول الصمود ونقلناهم للسجون

بسبب اعتراض أسطول الصمود، بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة في واقعة اعتداء مدرس مسن على طالب بغرفة داخل مدرسة

يحيى الفخراني يرد على سلوم حداد بشأن عدم إجادة الممثلين للفصحى

طقس الجمعة، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

قائد الجناح العسكري لحماس بغزة: مستمر في القتال وأرفض مقترح ترامب

بزيادة 1000 جنيه، أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية 2025

قرار جديد من النيابة ضد الراقصة بوسي الأسد

مصدر بالأهلي يكشف طبيعة الجرح في رأس محمود الخطيب

الدوري الأوروبي، روما يخسر من ليل 0/1 وحارس الفريق الفرنسي يتصدى لـ3 ضربات جزاء

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتفاع المكانة الاجتماعية

حكم تخصيص أول جمعة من كل شهر بالدعاء

هل تصح الصلاة جالسًا بعد العملية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads