48 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 13 من طالبي المساعدات

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 48 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 13 من طالبي المساعدات.

250 ألف محاصر في مدينة غزة

بدورها، قالت وكالة الأونروا، إن وصف إسرائيل 250 ألف محاصر في مدينة غزة بالإرهاب أو بدعمه يوحي بتخطيطها لمجازر واسعة.

كذلك أشار الدفاع المدني بقطاع غزة للجزيرة، إلى أن الاحتلال يستهدف بكل أنواع الأسلحة مقومات الحياة في مدينة غزة.

إجبار كل من يغادر مدينة غزة على المرور عبر حواجز الجيش

من جانبه، قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال يكمل السيطرة على محور نتساريم على الساحل الغربي لغزة.

وأضاف كاتس، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نشدد الحصار على غزة لهزيمة حماس.

وتابع وزير الحرب الإسرائيلي، أننا سنجبر كل من يغادر مدينة غزة جنوبا على المرور عبر حواجز الجيش.

جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة، وذلك في أحدث تصريح عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لوقف الحرب في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.