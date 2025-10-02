الخميس 02 أكتوبر 2025
بيان من عائلة القذافي للرأي العام حول تدهور الحالة الصحية لـ هانيبال في سجون لبنان

هانيبال القذافي،
هانيبال القذافي، فيتو

هانيبال القذافي، كشفت وسائل إعلام لبنانية اليوم، أن هانيبال القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في السجون اللبنانية منذ أكثر من عقد، تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

تدهور حالة هانيبال القذافي الصحية في سجن لبنان

ونقلت وسائل الإعلام، أن محامي هانيبال القذافي، الفرنسي لوران بايون، تقدم صباح اليوم، بإذن من النيابة العامة التمييزية للقائه وقوبل طلبه بالرفض.

 

والإثنين الماضي، شن لوران بايون هجوما حادا على القضاء اللبناني، واصفا إياه بـ"المسيّس والخاضع".

 

وأشار المحامي إلى تعرض موكله لإجراءات تعسفية تنتهك أبسط المعايير القانونية من بينها منعه المتكرر من مقابلة لسان الدفاع.

هانيبال القذافي، فيتو
هانيبال القذافي، فيتو

وقال المحامي الفرنسي في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية: "لا توجد أي مؤسسة قانونية محترمة يمكنها تبرير بقاء هانيبال القذافي في السجن منذ عشر سنوات.. هذا ليس احتجازا قضائيا بل احتجازا انتقاميا لا علاقة له بالعدالة".

 

كما أوضح محامي هانيبال القذافي، أنه قدم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة في 25 مايو الماضي ضد الدولة اللبنانية تبعها طلب لإخلاء سبيل موكله في يونيو، مشددا على غياب أي دليل مادي أو قانوني يستدعي استمرار اعتقاله.

بيان عائلة القذافي حول الحالة الصحية لـ هانيبال القذافي

وأشار بايون إلى أن هانيبال كان في الثانية من عمره وقت اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، مؤكدا أن لا علاقة له إطلاقا بهذه القضية، مشيرا إلى أن العدالة اللبنانية تحولت إلى أداة انتقام سياسي.

 

وكشف المحامي الفرنسي، أن موكله يقبع منذ أكثر من عقد في زنزانة تحت الأرض، تفتقر إلى النوافذ والإضاءة الطبيعية، ويعاني من تدهور حالته الصحية، دون تلقي الرعاية الطبية الكافية.

وأصدرت عائلة القذافي، مساء اليوم، بيانا أكدت فيه تدهور الحالة الصحية لـ هانيبال القذافي، وناشدت السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي للإفراج عنه، كاشفة عن تعرضه لمشكلة مزمنة فى الكبد.

محكمة فرنسية تدين ساركوزي في قضية تمويل القذافي لحملته الانتخابية

محامي هنيبال القذافي: احتجاز موكلي في لبنان انتقام بلا أساس قانوني

 

 

