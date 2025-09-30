محامي هنيبال القذافي: احتجاز موكلي في لبنان انتقام بلا أساس قانوني

قال محامي هنيبال القذافي، في تصريحات لقناة الحدث، إن احتجاز موكله في لبنان يمثل إجراءً انتقاميًا لا يستند إلى أي أساس قانوني، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يخالف الأعراف القضائية والمواثيق الدولية.

خلفية القضية الخاصة بـ هنيبال القذافي

يُذكر أن هنيبال، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، موقوف في لبنان منذ عدة سنوات، على خلفية قضية اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978، وهي القضية التي لا تزال مثار جدل سياسي وقضائي واسع بين لبنان وليبيا.

دعوة للإفراج الفوري عن هنيبال

وشدد فريق الدفاع على أن إبقاء هنيبال القذافي قيد الاحتجاز هو انتهاك صارخ لحقوقه، داعيًا السلطات اللبنانية إلى الإفراج الفوري عنه، والسماح له بممارسة حقوقه القانونية والإنسانية الكاملة.

