وزارة العدل الليبية تعلن الإفراج عن هانيبال القذافي ومحاميه ينفي

هانيبال القذافي، ما بين التأكيد والتشكيك، أعلن وزير العدل بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، خالد المدير، الإفراج عن هانيبال القذافي، بعد عشر سنوات من الاعتقال في لبنان.

وأوضحت وزارة العدل في بيان مساء أمس الثلاثاء، أن عملية الإفراج، جاءت بالتنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية داخل ليبيا وخارجها.

فيما شددت على أنها عملت على ضمان تطبيق القانون وتوفير كافة الضمانات القانونية والإنسانية لهانيبال القذافي، وحرصت على متابعة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

ومن جانبه نفى محامي هانيبال القذافي مساء الثلاثاء، إعلان نشرته وزارة العدل في الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، بشأن إطلاق سراح موكله من لبنان.

يذكر أن هانيبال متهم بـ "كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978".

العائلة ناشدت السلطات اللبنانية

وعادت قضية احتجاز نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى الواجهة، وتحرك ملفه، منذ تولي الرئيس جوزيف عون السلطة في لبنان، حيث ناشدت عائلة القذافي الإدارة الجديدة الإفراج عنه والتدخل لإنهاء معاناته، وتلقت إشارات إيجابية.

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