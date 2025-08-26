سيف الإسلام القذافي: نكتسح وللمرة الثانية على التوالي نتائج الانتخابات البلدية بليبيا

كشف سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، عبر حسابه على منصة "إكس" اكتساح أنصاره انتخابات المجالس البلدية للمرة الثانية على التوالي.

الانتخابات البلدية في ليبيا

وقال سيف الإسلام في تدوينة الثلاثاء: "بنصر وتمكين من الله العزيز القدير.. نكتسح وللمرة الثانية على التوالي نتائج الانتخابات البلدية".

النتائج الأولية لانتخابات مجالس 8 بلديات

وأجريت الانتخابات يوم السبت الماضي في بلديات كل من "الزاوية المركز والوسط والغرب والشمال وبئر الغنم وصبراتة وصرمان (شمال غرب)".

ويوم الثلاثاء، اعتمدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج الأولية لانتخابات مجالس 8 بلديات.

وفازت قوائم "أصحاب الإرادة" في الزاوية المركز، و"التحالف" في الزاوية الغرب، و"الساعة" في صبراتة، و"أم الربيع" في صرمان، و"التنمية والإعمار" في بئر الغنم، حسب النتائج المعلنة على الموقع الإلكتروني للمفوضية.

وحسمت قوائم "إعمار" في الزاوية الوسط، و"الميزان" في الزاوية الجنوب، و"الوفاق" في الزاوية الشمال، الانتخابات بالتزكية نظرا لعدم وجود قوائم منافسة.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، قد أعلنت السبت، انطلاق الانتخابات البلدية في 8 بلديات شمال غربي البلاد، بعد تعذر إجرائها الأسبوع الماضي لـ"أسباب أمنية" ضمن مرحلتها الثانية.

