الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عامل ينهي حياته قفزا في مياه النيل بمنشأة القناطر

انتشال جثة، فيتو
انتشال جثة، فيتو

أنهى عامل فى العقد الخامس من عمره حياته قفزًا في مياه النيل لمروره بحالة اكتئاب بسبب إدمانه المخدرات بـ منطقة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

غرق عامل فى نهر النيل بمنشأة القناطر

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بغرق عامل في مياه النيل بمنطقة منشأة القناطر شمال المحافظة، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين غرق عامل بالعقد الخامس من عمره نتيجة إلقاء نفسه في مياه النيل لمروره بحالة اكتئاب بسبب إدمانه المخدرات.

وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما ناقشت الأجهزة الأمنية أسرة المتوفي وأفادوا بإقدامه على إنهاء حياته بسبب إدمانه المخدرات ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الانتحار مخالف للأديان

تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا.

وحسمت دار الإفتاء  الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرق عامل فى نهر النيل بمنشأة القناطر غرق عامل فى نهر النيل منشأة القناطر نهر النيل بمنشأة القناطر مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

حفظ التحقيقات في مصرع طفل غرقا بحمام سباحة بمنشأة القناطر

التحريات تكشف سبب حريق منزل بمنشأة القناطر في الجيزة

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة في واقعة اعتداء مدرس مسن على طالب بغرفة داخل مدرسة

يحيى الفخراني يرد على سلوم حداد بشأن عدم إجادة الممثلين للفصحى

طقس الجمعة، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

قائد الجناح العسكري لحماس بغزة: مستمر في القتال وأرفض مقترح ترامب

بزيادة 1000 جنيه، أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية 2025

قرار جديد من النيابة ضد الراقصة بوسي الأسد

مصدر بالأهلي يكشف طبيعة الجرح في رأس محمود الخطيب

الدوري الأوروبي، روما يخسر من ليل 0/1 وحارس الفريق الفرنسي يتصدى لـ3 ضربات جزاء

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتفاع المكانة الاجتماعية

حكم تخصيص أول جمعة من كل شهر بالدعاء

هل تصح الصلاة جالسًا بعد العملية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads