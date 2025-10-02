عامل ينهي حياته قفزا في مياه النيل بمنشأة القناطر

أنهى عامل فى العقد الخامس من عمره حياته قفزًا في مياه النيل لمروره بحالة اكتئاب بسبب إدمانه المخدرات بـ منطقة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

غرق عامل فى نهر النيل بمنشأة القناطر

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بغرق عامل في مياه النيل بمنطقة منشأة القناطر شمال المحافظة، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين غرق عامل بالعقد الخامس من عمره نتيجة إلقاء نفسه في مياه النيل لمروره بحالة اكتئاب بسبب إدمانه المخدرات.

وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما ناقشت الأجهزة الأمنية أسرة المتوفي وأفادوا بإقدامه على إنهاء حياته بسبب إدمانه المخدرات ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الانتحار مخالف للأديان

تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا.

وحسمت دار الإفتاء الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

