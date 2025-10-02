الخميس 02 أكتوبر 2025
موقف تنفيذ شقق "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة (صور)

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والموقف التنفيذي لمشروع الإسكان المتوسط "ديارنا"، مشددًا على ضرورة دفع معدلات التنفيذ والمتابعة الميدانية المستمرة للأعمال بكل المدن، وبذل كل الجهود لخروج هذه المشروعات بالشكل اللائق الذي يلبّي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية في جميع مراحل التنفيذ.

وأكد وزير الإسكان حرص الوزارة على تحقيق رؤية الدولة في توفير سكن ملائم بجودة عالية لجميع المواطنين، وتعزيز مفاهيم الاستدامة وتنوع مستويات الإسكان لخدمة مختلف شرائح المجتمع، بما يدعم جودة الحياة ويحافظ على الموارد.

وفي الإطار نفسه، تفقد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندس عمار مندور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع للتنمية والإنشاءات، ووحدة الدعم الفني بالوزارة، سير العمل والموقف التنفيذي لمشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث جارٍ تنفيذ ٤٩٤ وحدة سكنية ضمن المشروع.

وتجول مسئولو وزارة الإسكان بمواقع تنفيذ المشروع لمراجعة الأعمال التي تم تنفيذها مع التصميمات المعتمدة، والاطلاع على التشطيبات الداخلية والخارجية، وأطلعوا خلال الجولة على أعمال التشطيبات الداخلية بوحدة تم تأثيثها كنموذج  كاملة التشطيب بمشروع "ديارنا" مكونة من ٣ غرف، وكذلك وحدة سكنية أخرى كاملة التشطيب مكونة من ٢ غرفة، حيث تم اختيار أفضل الخامات والألوان لتتناسب مع النموذج المعماري ومع متطلبات الحاجزين بطابع مميز مختلف عن النماذج الأخرى، بجانب تفقد أعمال مداخل الوحدات السكنية.

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان الاسكان المتوسط أكتوبر الجديدة

