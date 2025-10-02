تموين الإسكندرية يضبط مخزنا يجمع دقيقا وزيتا وسكرا مدعما لبيعها بالسوق السوداء

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.





حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوي مدير الإدارة وإشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة بحملات والأستاذ محمد سعد مفتش الإدارة في نطاق الإدارة.

والتى أسفرت عن ضبط أحد أصحاب المخازن ببرج العرب وذلك لحيازته وتجميعه دقيق بلدى مدعم والمخصص للمخابز البلدية والمحظور حيازته وتداوله بالأسواق، وكذلك ضبط سلع تموينية مدعمة والتي تصرف للمواطنين على البطاقات التموينية.

وذلك بغرض البيع بالسوق السوداء والتربح من فارق الدعم والاتجار غير المشروع.

وقد تم ضبط ومصادرة الكميات؛ ٢٨ شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج زنة للشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالي كمية قدرها ١٤٠٠ كجم و١٣ كرتونة زيت تمويني مدعم داخل كل كرتونة ١٢ زجاجة زيت سعة ٨٠٠ ملل بإجمالي ١٥٦ زجاجة و٧ بالتة سكر تموينى مدعم بداخل كل بالتة ٢٠ كيس سكر وزن واحد كجم بإجمالي ١٤٠ كجم سكر تمويني مدعم.

تحرير محضر لبقال تموين مخالف وتحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.



وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

