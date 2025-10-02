الخميس 02 أكتوبر 2025
أخبار مصر

لفرض الانضباط الإداري والدعوي بالمساجد، توجيهات عاجلة من وزير الأوقاف لمديري المديريات

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
عقد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اجتماعًا عن بُعد مع مديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل الدعوي والإداري بالمساجد، مؤكدًا أهمية الانضباط التام من جميع الأئمة والعاملين، مع استمرار المتابعة الصارمة لترسيخ التحسن الملموس الذي تحقق، وضبط الأداء الدعوي والإداري، ومنع أي تلاعب أو تجاوز.

 

وزير الأوقاف يتابع الانضباط الدعوي والإداري

 وشدد وزير الأوقاف أن التفتيش يُعد عصبًا رئيسًا في عمل الوزارة، مشيرًا إلى أن جهود المتابعة الحديثة أسفرت عن ضبط مخالفات واتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق المقصرين. 

كما وجّه الوزير بالتزام الأمانة والمهنية في العمل الذي يشمل الكشف عن الكفاءات المتميزة، والدفع بعناصر جديدة إلى قوام التفتيش، وتقويم أداء الكوادر الحالية.

اعتماد سياسة كشفية لإعداد قوائم تضم أصحاب المواهب من الأئمة حملة الماجستير والدكتوراه

كما وجّه باعتماد سياسة كشفية لإعداد قوائم تضم أصحاب المواهب من الأئمة حملة الماجستير والدكتوراه، وأصحاب الملكات الشعرية واللغوية، والمهارات اللغوية الأجنبية، وذوي التأثير الواسع في محيطهم، وذلك للاستفادة منهم في البرامج الدعوية والثقافية، وبما يحقق قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للمواهب داخل الوزارة.

وأكد الوزير استمرار خطة تدريب عمال المساجد عبر دورات متخصصة في سلوكيات العاملين وضوابط التعامل الحسن مع رواد بيوت الله، بما يحقق منتهى الانضباط والرفق واللين والإكرام لرواد المساجد. 

كما شدد على أهمية متابعة التكليفات الدعوية والإدارية بصفة أسبوعية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء والارتقاء برسالة المسجد

جهود التحصين والوقاية من الفكر المتطرف

واختتم الوزير الاجتماع بتأكيد أهمية الاستمرار في جهود التحصين والوقاية من الفكر المتطرف، في إطار رسالة الوزارة لحماية الفكر ونشر القيم الصحيحة.

