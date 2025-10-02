بحرية الاحتلال تسيطر على 41 سفينة كانت متجهة لغزة على متنها نحو 400 شخص

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس نقل عن سلاح البحرية بجيش الاحتلال قوله: سيطرنا على 41 سفينة كانت متجهة إلى غزة وعلى متنها أكثر من 400 شخص.

مئات الجنود من وحدات مختلفة

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: عملية السيطرة على السفن شارك فيها مئات الجنود من وحدات مختلفة.

وتابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية: جميع السفن يجري سحبها إلى ميناء أسدود ولن يتم إغراقها.

أسطول الصمود لن تصل إلى قطاع غزة تحت أى ظرف

وفي وقت سابق من أمس، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنّ سفن أسطول الصمود لن تصل إلى قطاع غزة تحت أى ظرف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

