اتحاد جدة يغري سباليتي بعرض ضخم لتدريب الفريق

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل العرض المُقدم من جانب إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، للمدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، من أجل إقناعه بالموافقة على تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

اتحاد جدة يواصل البحث عن بديل لوران بلان

ويبحث اتحاد جدة عن بديل مناسب لمدربه السابق الفرنسي لوران بلان، الذي رحل مؤخرا عن قيادة العميد بعد الخسارة التي تلقاها في الكلاسيكو ضد النصر بالجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين، ليستهل موسمه الثاني مع الفريق بشكل غير موفق، بينما لم تحتمل إدارة نادي اتحاد جدة، فكرة الصبر على ما يمكن أن يقدمه بلان لبقية الموسم.

عرض ضخم من اتحاد جدة إلى سباليتي

وأشار الصحفي الإيطالي الموثوق نيكولو شيرا، إلى أن اتحاد جدة قدم عرضا ضخما إلى سباليتي، من أجل إقناعه بالموافقة على فكرة التدريب في الدوري السعودي.

مدرب منتخب إيطاليا وفريق نابولي السابق، يعد الهدف التعاقدي الأول لنادي اتحاد جدة، وهو ما يفسر إصرار الإدارة على التعاقد معه وتقديم عرض ضخم.

وأوضح شيرا أن العقد المقترح من جانب إدارة الاتحاد للمدرب الإيطالي، يمتد لمدة موسمين، مما يجعله أمام تجربة مستقرة، ليكون أمامه، الوقت الكافي لفرض استراتيجيته.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن الاتحاد سيحسم ملف مدربه الجديد خلال فترة العطلة الدولية المقبلة في الشهر الحالي، وذلك قبل أن يبدأ الفريق، تحضيراته لمواجهة الفيحاء، والتي ستقام يوم 17 أكتوبر على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

ويتطلع الاتحاد لأن يكون المدرب الجديد قد بدأ مهام عمله بالفعل، خاصة وأن الشهر الحالي يحمل اختبارات صعبة للفريق، على كافة الأصعدة.

