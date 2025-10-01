صراع على القمة والهبوط، ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة السابعة 

دوري المحترفين، اشتعلت المنافسة على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين موسم 2025 -2026 بين أكثر من فريق قبل انطلاق منافسات الجولة السابعة المقرر لها غدا الخميس.

وعلى صعيد صراع الهبوط يحتل السكة الحديد وبلدية المحلة المركزين السابع عشر والثامن عشر برصيد 3 نقاط لكل منهما.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة السابعة

1ـ أبو قير للأسمدة – 14 نقطة

2ـ القناة – 12 نقطة

3ـ بروكسي – 12 نقطة

4ـ لافيينا – 10 نقاط

5ـ الداخلية – 10 نقاط

6ـ الإنتاج الحربي – 10 نقاط

7ـ بترول أسيوط – 9 نقاط

8ـ مسار – 8 نقاط

9ـ المنصورة – 8 نقاط

10ـ الترسانة – 8 نقاط

11ـ المصرية للاتصالات – 7 نقاط

12ـ مالية كفر الزيات – 6 نقاط

13ـ أسوان – 6 نقاط

14ـ طنطا – 5 نقاط

15ـ ديروط – 5 نقاط

16ـ راية – 5 نقاط

17ـ السكة الحديد – 3 نقاط

18ـ بلدية المحلة – 3 نقاط

جدول ترتيب دوري المحترفين

نتائج مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين



طنطا ضد مسار 0ـ2

الترسانة ضد أسوان 1ـ0

لافيينا ضد بروكسي 2ـ3

بلدية المحلة ضد الإنتاج الحربي - 1ـ1

المنصورة ضد الداخلية - 1ـ1

المصرية للاتصالات ضد ديروط - 2ـ1

أبو قير للأسمدة ضد السكة الحديد - 2ـ2

بترول أسيوط ضد القناة - 0ـ4

راية ضد مالية كفر الزيات - 2ـ2

نتائج مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين

بروكسي 0-0 الاتصالات

مالية كفر الزيات 4-0 الترسانة

أسوان 0-0 لافيينا

مسار 0-0 بترول أسيوط

السكة الحديد 0-0 طنطا

الإنتاج الحربي 0-2 أبوقير للأسمدة.

القناة 1-1 المنصورة

ديروط 1-1 بلدية المحلة

الداخلية 1-0 راية

نتائج مباريات الجولة الرابعة في دوري المحترفين



ديروط 1-1 بروكسي

لافيينا 2-0 مالية كفر الزيات

الاتصالات 0-0 أسوان

بلدية المحلة 1-3 أبوقير للأسمدة

طنطا 1-2 الإنتاج الحربي

بترول أسيوط 1-0 السكة الحديد

المنصورة 2 -0 مسار

راية 0-3 القناة

الترسانة 1-0 الداخلية



نتائج مباريات الجولة الثالثة في دوري المحترفين

أسوان ضد ديروط 1-0

بروكسي ضد بلدية المحلة 1-0

القناة ضد الترسانة 1-1

أبوقير للأسمدة 1-0 طنطا

مالية كفر الزيات 2-2 المصرية للاتصالات

مسار 0-0 راية

الداخلية 0-2 لافيينا

الإنتاج الحربي 0-3 بترول أسيوط

السكة الحديد 0-1 المنصورة.

نتائج الجولة الثانية من دوري المحترفين

راية 1-0 السكة الحديد

ديروط 1-0 مالية كفر الزيات

بترول أسيوط 0-0 أبوقير للأسمدة

لافيينا 0-1 القناة

المصرية للاتصالات 0-1 الداخلية

المنصورة 0-2 الإنتاج الحربي

بروكسي 1-0 أسوان

بلدية المحلة 2-3 طنطا

الترسانة 0-1 مسار

نتائج الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين

مالية كفر الزيات 1-1 بروكسي

السكة الحديد 0-0 الترسانة

الإنتاج الحربي 2-0 راية

الداخلية 2-0 ديروط

القناة 2-2 الاتصالات

أبو قير للأسمدة 3-0 المنصورة

أسوان 2-2 بلدية المحلة

طنطا 1-1 بترول أسيوط

مسار 2-3 لافيينا

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".



يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

